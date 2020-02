VIDEO: Mladíci bavili Chicago. Dončič pálil z půlky, Zion létal

Zápasem mladých nadějí tradičně odstartoval víkend Utkání hvězd basketbalové NBA, který se tentokrát koná v Chicagu. Výběr USA v něm porazil výběr světa 151:131, ale o výsledek pochopitelně šlo až v poslední řadě. Fanoušci se chtěli především pobavit, a bylo se na co dívat.

Většina diváků byla zvědavá především na jedničku draftu Ziona Williamsona, který se po zranění pomalu rozkoukává na palubovkách NBA. Před Utkáním hvězd dokonce poprvé nastřílel v utkání přes 30 bodů. V pátek si skvěle rozuměl především s rozehrávačem Ja Morantem.

The Ja to Zion connection is UNSTOPPABLE 😱 #NBARisingStars pic.twitter.com/yPtYRmXt61