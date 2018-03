VIDEO: Pojď sem, kam jdeš! LeBron oslnil skvělou přihrávkou

Je považován za nejlepšího basketbalistu světa a svou pověst si rozhodně hodlá udržet. Třiatřicetiletý LeBron James nepřestává v zámořské NBA udivovat parádními kousky. Poslední z nich si opora Clevelandu připravila na utkání proti Los Angeles Lakers, kde překvapivou přihrávkou dokonale obehrála rozhozenou obranu soupeře.



Příběh hvězdného Američana je notoricky známý. Cleveland z osmnáctiletého mladíčka v roce 2003 udělal jedničku draftu a James začal překonávat jeden individuální rekord za druhým. Na celkový triumf v NBA to ale i přes jeho nesporný přínos pro tým nikdy nebylo. Proto v roce 2010 odešel do Miami, kde za pomoci silných spoluhráčů dobyl dva vysněné prsteny pro ligového vítěze.



Protože už měl v tomhle směru splněno, vrátil se zpět do rodného Ohia a v roce 2016 pomohl Clevelandu ve finále play-off zdolat silné Golden State, čímž do města přivedl první titul v historii. Zkrátka story jak z filmu, tvrzení, že bez LeBrona by Cavaliers NBA nikdy vyhrát nemohli, není nijak přehnané.



A hráč s ikonickou třiadvacítkou na dresu je pořád jednoznačným tahounem. V utkání proti LA Lakers předvedl skvělou přihrávku, jíž soupeře naprosto vyřadil ze hry. O co šlo? James se těsně za hranicí tříbodové střelby dostal k volnému míči a naznačil, že podá balon spoluhráči, který se uvolňoval po jeho levé ruce. Jenže nakonec udělal něco zcela jiného.

Ačkoliv se díval úplně jinam, našel pod košem chorvatského spoluhráče Ziziče, pro kterého nebyl problém skórovat. Zničehonic totiž zůstal naprosto osamocený, hráči Lakers se nechali oklamat LeBronovým naznačením a na Ziziče zapomněli.

Basketbal může v Jamesově vypadat velmi jednoduše. Cleveland díky téhle parádní akci snížil na tříbodový rozdíl, celé utkání však lépe vyšlo přece jen Lakers. Domácí nakonec vyhráli 127:113. V Západní konferenci ale Los Angeles patří až jedenácté místo a ve chvíli, kdy do konce základní části zbývá posledních šestnáct zápasů, vše nasvědčuje tomu, že se play-off bude hrát bez nich.



To Cleveland je na tom mnohem lépe, ve Východní konferenci aktuálně drží čtvrtou příčku. Ve vyřazovacích bojích si tak celé město jistě bude přát, aby se povedla zopakovat působivá triumfální jízda z roku 2016. Král LeBron pro to udělá všechno, tím si můžete být jistí.