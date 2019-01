Zápas v Londýně? Ze Satoranského se stane zvíře

Evropská metropole bude patřit basketbalu. Londýn po roce znovu přivítá zámořskou NBA a tentokrát i s českou účastí. Na palubovce O2 Areny se představí i Tomáš Satoranský, který v posledních týdnech nabral skvělou formu. Na jiném kontinentu se hodlá rozehrávač Washingtonu proměnit.

Je jedním z mála, který se na zápas v Londýně těší. Bude totiž jedním ze čtveřice hráčů, jenž se vrací na evropskou půdu, a tudíž patřit mezi "domácí". Tomáš Satoranský by měl být jedním z lákadel, jak přilákat fanoušky, aby se přišli podívat na zápas NBA, která opět vyrazila ze své americké domoviny do světa. Opět do Londýna, metropoli sportu zaslíbené a český rozehrávač ve službách Washingtonu si je toho vědom. "Tady jsem odlišný hráč," varoval na tréninku v hlavním městě Velké Británie.

Satoranský nastoupí v Evropě poprvé od roku 2016 v jiném než reprezentačním dresu. Na utkání v Londýně se tak těší o to víc na rozdíl od ostatních. "Někteří tedy odpočívají, to u mě nehrozí, řekl český rozehrávač, který v posledních týdnech nabral skvělou formu.

Na přelomu roku si vylepšil v NBA několik osobních rekordů. Namátkou překonal po dlouho době dvacetibodovou hranici, jedenácti asistencemi si vytvořil nové maximum a naposled dosáhl i triple double - dvojciferný počet bodů, doskoků i přihrávek. Tohle vše chce v Londýně zúročit a v nejlepším případě i vylepšit. "Jsme v Evropě! Nenechte mě zapnout zvířecí mód," upozorňoval Satoranský své spoluhráče na tréninku v Londýně.

Nezůstalo pouze u toho. V dobrém rozpoložení hrající Satoranský začal následně dirigovat i své spoluhráče. "Viděl jsi mne, jak jsem to tady vystřihl?" ptal se po jedné akce spoluhráče Troye Browna juniora a hned mu s nadsázkou položil další, zda mu dokáže takhle přihrát i při zápase. Z českého rozehrávače zkrátka srší pozitivní nálada. Aby také ne. Jeho pozice ve Washingtonu sílí nejen mezi hráči, ale i u fanoušků.

Další si může na svou stranu získat v Londýně. Sám očekává, že přímo v hale uvidí v průběhu zápasu mnoho českých vlajek. "Jsem další pískající hráč," těší Satoranského. Další kousky by měl předvést v O2 Areně. Soupeře má k tomu ideální. New York Knicks přicestovali do Evropy se sérií čtyř porážek v řadě, navíc s Washingtonem prohráli hned devět z posledních jedenácti zápasů.