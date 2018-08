Baumrtová: Medaile by byla překvapení, ale moc bych si ji přála

Znakařka Simona Baumrtová sice v semifinále mistrovství Evropy v Glasgow neposunula opětovně maximum na padesátce, které stanovila v dopolední rozplavbě, ale nedělní finále jí neuniklo. Půjde do něho s šestým semifinálovým časem a vírou, že mimořádný výkon by ji mohl posunout o nějaký ten stupínek výše.

Pro šestadvacetiletou rodačku z Chomutova je povzbuzením, že obstála v silné konkurenci, a během rychlých rozplaveb, kdy padl i evropský rekord, sama vylepšila ten český. "Určitě to povzbudí. Když jsme přijeli, tak se mi neplavalo dobře. Proto jsem ráda za ranní český rekord," řekla Baumrtová.

Zatímco dopoledne jí mysl trošku zatěžkávalo vědomí prvního startu v Glasgow, vpodvečer zapůsobila velká touha po finále. "Teď to bylo ještě nervóznější. Hodně jsem do toho finále chtěla," přitakala Baumrtová.

Přiznala i určitou úlevu. "Protože všechny holky vypadaly, že jedou hrozně rychle. Proto mě to vyděsilo. Nechtěla jsem být devátá. To už jsem si zažila minulou Evropu, že jsem byla pátá šestá v prvním semifinále a pak byly ve druhém rychlejší jenom dvě. To byl zázrak. Naštěstí to dopadlo, jak to dopadlo," konstatovala Baumrtová.

Díky tomu může spřádat plány, jak se prodrat až na pódium. "Mně se na dlouhém bazénu povedla jen jedna medaile, navíc to bylo na stovku. Tady by to bylo jedině příjemné překvapení. Samozřejmě, že bych si to přála. Ale na padesátku ani nijak netrénuji, nespecializuji se na to. Uvidíme, jestli to vyjde," řekla Baumrtová.

Věří však, že i když si vedoucí dvě pozice podmanily Ruska Anastasia Fesikovová a nová evropská rekordmanka Georgia Daviesová, jež vyhrála semifinále a předtím rozplavby historicky nejlepším evropským časem 27,21, poplave se v neděli otevřený závod.

"Odskočily tam dvě v evropském rekordu, Britku hnali lidi a plavala neskutečně. Pak je to ale strašně vyrovnané. Je to padesátka, na níž se může stát cokoliv," domnívá se Baumrtová.

Dobrým náznakem by mohla být její dnešní představení i směrem ke stovce, jež je hlavní tratí Baumrtové. "Ukazuje mi to, že tam je rychlost. Ale uvidíme, je to jiný závod, zase jiný den... Ráno mi ta padesátka neuvěřitelně sedla. A padesátka musí sednout. Jedná se o takové drobnosti a kousíčky," podotkla nejlepší česká plavkyně posledních let.

Stovka už je z jejího pohledu hodně o plavání. "Tam už musím i rozumně rozložit síly. Chtěla bych na ní každopádně zaplavat lepší čas než vloni v Budapešti," prohlásila Baumrtová, která tehdy v Maďarsku na mistrovství světa skončila na stovce sedmá.

Na finále padesátky plánuje být koncentrovanější a lépe odstartovat. "Skočila jsem totiž hrozně hluboko. Do zítřka to musím vypilovat. Nejlepší je plavat co nejmělčeji; někdo mi říkal že optimální hloubka je osmdesát centimetrů, že tam je nejrychlejší voda. Když se ponoříte moc hluboko, tak jedete potom kolmo nahoru místo po přímce," vysvětlila Baumrtová.

Koncentraci před závodem jí narušila Francouzka Beryl Gastaldellová. "Furt se se mnou chtěla bavit. A mě to hrozně štvalo, dala bych jí nejradši facku. Já to tak nemám ráda. Jenže ona si chtěla pořád povídat," přiblížila Baumrtová, co způsobilo její napětí před startem.