Baumrtová na medaili nedosáhla, daleko za vítězem byl i Micka.

Plavkyně Simona Baumrtová obsadila na mistrovství Evropy v Glasgow sedmé místo na trati 50 metrů znak. Jan Micka byl na 1500 metrů volným způsobem ve finále poslední osmý. V semifinále překonali Tomáš Franta a Barbora Závadová vlastní české rekordy, ale k postupu do finále jim to nestačilo.

Znakařka Baumrtová na nejkratší trati zaplavala čas 28,38, jímž o šest desetin sekundy zaostala za českým rekordem, který vytvořila v sobotních rozplavbách. Zlato získala domácí Britka Georgia Daviesová. "Uklouzlo mi to na startu... Skoro vůbec jsem se neodrazila. Spadla jsem tam jako brambora. Jsem z toho smutná, ale na to, že mi to uklouzlo, je 28,38 dobrý čas," mrzelo Baumrtovou, že plánovaný útok na medaili skončil dříve, než vůbec pořádně začal.

Micka obsadil osmé místo za 14:59,49. V národním rekordu 14:36,15 vyhrál Němec Florian Wellbrock, český specialista na dlouhé tratě na něj ztratil přes 23 sekund. Třiadvacetiletý český plavec se kvalifikoval do finále šestým časem zhruba o půl sekundy lepším, než zaplaval dnes. Pražský rodák i při svém druhém startu v Glasgow postoupil mezi nejlepších osm, nenavázal však na šesté místo z doplňkové čtyřstovky. Osmý byl na patnáctistovce i na loňském MS.

"Osmé místo je krásné, mám druhé finálové umístění ve druhé olympijské disciplíně, což je fajn. Nejsem ale spokojený s časem, protože jsem plaval o vteřinu pomaleji než v rozplavbě. Rozjel jsem to slušně, v závěru už jsem neměl tolik sil, kolik bych potřeboval. Bohužel, nebylo to podle představ, ale osmé místo je pěkné," zhodnotil své vystoupení Micka. Znakař Franta vylepšil na stovce o dvě setiny čas, který zaplaval v dopoledních rozplavbách, a stáhl národní maximum na 54,63. Celkově byl dvanáctý.

"Ráno se mi plavalo parádně, z tohoto odpoledního představení mám takové smíšené pocity. Myslím, že jsem měl na víc. S trenérem se budeme muset kouknout, jaké tam byly chybičky. Jestli tam bylo něco po stránce techniky, nebo zda jsem to náhodou nerozjel moc pomalu. I tak je ale super překonat rekord dvakrát během jediného dne," prohlásil nadšeně Franta.

O ještě trochu lepší čas ho možná připravil moment v závěru závodu, kdy se dostal příliš ke kraji dráhy. "Samozřejmě je to určitý problém. Ital, co byl vedle mě, byl navíc také hodně u dráhy, udělal záběr a já jsem se mu svezl po vlně, takže se dá říct, že jsem ten záběr promáchnul, což mě trošku vykolejilo. Je to nepříjemné, ale už to bylo na těch posledních pěti metrech," řekl Franta.

O jednu příčku výše byla klasifikována Závadová na 200 m motýlek, jež v semifinále zaplavala čas 2:11,65. O téměř půl sekundy tak překonala svůj rekordní čas z loňského mistrovství světa v Budapešti, ale stačilo to pouze na jedenáctou pozici. "Jsem samozřejmě spokojená. Je to osobní rekord, to člověk nemůže být nepokojený. Jsou to takové pomalé krůčky k časům, které bych chtěla plavat," prohlásila Závadová.