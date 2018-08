Baumrtová: Nevyšel mi start, spadla jsem tam jak brambora

Na plavecké padesátce rozhodují během bleskového závodu o pořadí drobnosti. A právě tyto podstatné detaily ve finále znakařek na mistrovství světa v Glasgow neměla Simona Baumrtová na své straně. Přípravu na závod jí narušilo půlhodinové zpoždění autobusu, jenž dopravuje plavce z hotelu na bazén, v něm se jí pak vůbec nepovedl start.

Baumrtová, která tajně doufala v útok na cenný kov, ztratila hned v úvodu, kdy ji ve startovních blocích uklouzla noha a prakticky se neodrazila. "Uklouzlo mi to tam. Jak se to může stát takhle s lištou...?" divila se rozmrzele Baumrtová. "Já jsem se skoro vůbec neodrazila. Spadla jsem tam jako brambora. Nechápu to," dodala Baumrtová.

Uklouznutí na startu si už během kariéry prožila. "To už se mi samozřejmě stalo." Nikoliv však s pomocnou startovací lištou. "Prostě smůla, bohužel. Nemělo by to klouzat. Mě i trošku znervóznilo, že rozhodčí mi tam tu lištu dali na blok na poslední chvíli. Jakmile se tady rozsvítilo, tak přišli a dali to tam," připomněla Baumrtová.

Přes smolný okamžik bojovala, i když jí bylo jasné, že na krátké trati nabrala až příliš velké manko. Nakonec dohmátla v čase 28,38, jímž výrazně zaostala za českým rekordem (27,78), který stanovila v sobotních rozplavbách a posunula ho o 11 setin sekundy. "Jsem z toho smutná. Ale na to, že mi to uklouzlo, je 28,38 dobrý čas. Mohlo se to taky klidně stát v semifinále a nemusela jsem postoupit do finále. Bronz se ale teď bral za 27,70, já už tady jela 27,78. Takže medaile byla zase kousek. Asi mi to není souzené," litovala Baumrtová.

Soustředění na závod v jejím podání příliš nepomohl ani opožděný autobus, patrně kvůli silničnímu cyklistickému závodu žen, který probíhal v centru Glasgow. Až do dneška totiž jezdily autobusové spoje závodníků přesně. "Autobusová doprava mě taky naštvala. Samozřejmě, že je to stres, i když jsem přijela pořád dostatečně včas. Jsem z toho všeho fakt naštvaná, asi dnes nebyl můj den," prohlásila Baumrtová.

Po sedmé příčce bude jejím dalším vystoupením ve Skotsku hned v pondělí znakařská stovka. Z dnešního zklamání se tak může velmi brzy vyplavat. "Tam to ale bude přece jen těžší. Uvidíme," uzavřela Baumrtová.