Bennett slavil na autodromu v Imole druhý etapový vavřín

Irský cyklista Sam Bennett vyhrál spurt na závodním okruhu v Imole a ve 12. etapě Gira d'Italia si připsal druhý triumf na letošním 101. ročníku. Růžový dres lídra s přehledem uhájil Brit Simon Yates, který do cíle na autodromu dojel v hlavním poli ve stejném čase jako vítěz. V průběžném pořadí dál vede o 47 sekund před obhájcem titulu Tomem Dumoulinem z Nizozemska.

Bennett, sedmadvacetiletý jezdec stáje Bora-hansgrohe, ovládl minulý týden ve spurtu sedmou etapu a stal se prvním Irem, který to od roku 1987 na prvním ze závodů Grand Tours dokázal. Dnes svým druhým úspěchem vyrovnal tehdejší počin Stephena Rocheho, který před 31 lety vyhrál na Giru rovněž dvě etapy.

Bennett zaútočil až v samém závěru deštivé 214 kilometrů dlouhé trasy a soupeřům nedal v dějišti Velké ceny San Marina formule 1 šanci. Další místa na stupních vítězů vybojovali Danny van Poppel z Nizozemska a domácí Giacomo Bonifazio.

Roman Kreuziger dojel na 53. místě se ztrátou 1:02 minuty na vítěze, Zdeněk Štybar nabral na 62. příčce manko 1:37. Jan Hirt skončil s téměř devítiminutovým odstupem na 142. místě.

I v pátek budou mít velkou příležitost spurteři. Na programu je 180 kilometrů dlouhá a převážně rovinatá 13. etapa z Ferrary do Nervesa della Battaglia. Vrchaři si budou muset na šanci počkat do soboty, kdy peloton čeká návrat do hor.