Biker Cink je po operaci srdce, nevydařila se podle představ.

Biker Ondřej Cink je po plánované operaci srdce. V pražském IKEM dnes podstoupil preventivní zákrok kvůli poruše srdečního rytmu, která se u něj projevila v červencovém závodu Světového poháru v Andoře. Operace se nevydařila úplně podle představ, protože se lékařům nepodařilo vyvolat arytmii. Srdce má ale devětadvacetiletý Cink v pořádku. Informoval o tom na sociálních sítích.

"To se bohužel u sportovců někdy stává. V našich srdcích, která jsou ze sportu velká a vytrénovaná, je to jako hledat jehlu v kupce sena. S tím jsem do toho šel a někdy se holt nezadaří," komentoval Cink výsledek zákroku. "Moje srdce by ale mělo být jinak zdravé. Takže tu Andorru zkusím letos zas," vzkázal.

Cink si zákrok naplánoval po potížích se srdcem během závodu SP. Dlouho v něm tehdy vedl, ale když se polil studenou vodou, přivodil si arytmii a musel zastavit. Závod dokončil jako desátý.

"Po tom incidentu v Andoře jsme se o tom často bavili a hledali nějaké řešení. Nechal jsem vše na mém doktorovi Aleši Kroužeckém a trenérovi Karlu Martinkovi, kteří mi zajistili nejlepšího lékaře v IKEM," řekl v prosinci Cink serveru mtbs.cz. "Děkuju panu profesorovi Kautznerovi za nejlepší péči a za to, že to s mým srdcem zkusil," uvedl po operaci.

Cink, který v prosinci prodloužil o tři roky smlouvu s polskou stájí Kross, by měl nyní podle původního plánu odletět 11. ledna za přípravou na Kanárské ostrovy. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2015 se chystá na třetí olympiádu. Figuruje v předběžné nominaci na rozdíl od olympijského vítěze z Londýna a stříbrného medailisty z Ria de Janeiro Jaroslava Kulhavého, který má za sebou nepovedenou sezonu.