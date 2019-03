Březina chce uspět na mistrovství světa. Přijde pak konec?

Krasobruslař Michal Březina chce na mistrovství světa navázat na vydařené výkony z první poloviny sezony, kdy byl dvakrát druhý v závodech Grand Prix a čtvrtý ve finále tohoto seriálu. Až po šampionátu v japonské Saitamě, který ho čeká tento týden, se rozhodne, zda bude ještě pokračovat. Zatím se tím bezmála devětadvacetiletý český reprezentant nechce zabývat.

Právě loni na mistrovství světa Březina znovu nastartoval svou kariéru. Výbornou volnou jízdou se v Miláně posunul na desáté místo a ve skvělé formě se ukazoval i na podzim. Jen evropský šampionát se mu tolik nevydařil a skončil sedmý. Mimo jiné kvůli chybám ve druhé polovině volné jízdy, kterou zahájil dvěma čtvernými salchowy.

Právě na tom s trenérem Rafaelem Arutjunjanem před MS hodně pracovali. "Jezdili jsme volné jízdy. Hlavně jsme se soustředili na druhou polovinu, abych tam byl schopen odskákat ty skoky," popisoval Březina ČTK před dnešním přesunem z Kalifornie do Japonska.

Mrzí ho, že bude v mužském startovním poli jediným českým zástupcem, i když loni vyjel dvě místa. Matyáš Bělohradský, který reprezentoval na ME, nesplnil minimální technický limit požadovaný mezinárodní federací ISU. "Je to škoda. Pro Matyáše by to byla velká zkušenost zažít po mistrovství Evropy také mistrovství světa a vidět krasobruslaře z jiných zemí," poznamenal k tomu Březina.

V boji o titul očekává plejádu čtverných skoků. Zlato z Milána bude obhajovat jeho americký tréninkový parťák Nathan Chen, domácí fanoušci budou spoléhat na Šomu Una a dvojnásobného olympijského vítěze Juzurua Hanjua, který by se měl vrátit po listopadovém zranění kotníku. "Pokud Juzuru bude závodit, tak nebude chtít před domácím publikem prohrát. Je tam Šoma, je tam Nathan a další kluci. O zlato to bude velká bitva," odhadoval Březina.

Už po olympijské sezoně uvažoval o konci kariéry, ale trenér Arutjunjan a předseda českého svazu Stanislav Žídek ho přesvědčili, aby ještě pokračoval. Samotný Březina se pak nechal slyšet, že tomu dává rok, maximálně dva.

První rok se chýlí ke konci a blíží se doba, kdy se bude muset rozhodnout o tom dalším. "Trenér chce, abych pokračoval. Skoro každý den mi to říká. Líbí se mu, co předvádím v tréninku," řekl Březina. Sám ještě neví. "Nechci o tom teď přemýšlet. Po mistrovství světa budeme mít zase kemp v Ostravě pro mladé krasobruslaře a tam si promluvím i s panem Žídkem," prozradil. Ví jen, že se nechce loučit špatným výkonem.

Tělo mu i v krasobruslařsky pokročilém věku pořád drží. Mimo jiné díky tomu, že pokračuje ve stravovacím režimu, ke kterému se díky podpoře Českého olympijského výboru dostal před olympiádou. "Prospělo mi to. Držím to i po olympiádě a je to dobré. Hodně záleží, co tomu tělu dáte," pochvaloval si.

Do Japonska dorazí v úterý. Krátký program ho čeká ve čtvrtek v 8:00 SEČ, volné jízdy v sobotu od 9.30 SEČ uzavřou soutěžní program šampionátu.