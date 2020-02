Bývalý hráč ragby uhořel s dětmi v autě, které zřejmě někdo podpálil

Bývalý hráč ragby a jeho tři malé děti přišli o život v Brisbane v hořícím autě, které předtím zřejmě někdo podpálil. Informoval o tom server BBC News s odvoláním na místní policii.

"Byla to strašná scéna," řekl novinářům inspektor Mark Thompson. Podle něj policie dorazila na místo, když auto ještě hořelo. Po příjezdu záchranářů už byli Rowan Baxter (42) a děti ve věku šesti, čtyř a tří let mrtví. Baxterově manželce Hannah (31) se podařilo dostat se z auta. "Polil mě benzinem!," uvedla podle médií žena, která utrpěla rozsáhlé popáleniny a do nemocnice ji odvezli v kritickém stavu.

Thomson se zdržel dalších vyjádření s tím, že vyšetřování je na samém počátku.

Podle místního tisku pár vedl spor o to, komu budou děti svěřeny do péče, a policie u nich musela v minulosti zasahovat kvůli domácímu násilí.

Záchranáři museli ošetřit také kolemjdoucího, který se pokoušel pomoci lidem v hořícím autě a utrpěl při tom popáleniny v obličeji.

Tragédie se odehrála ve východní části Brisbane okolo 8.30 místního času, kdy ve střední Evropě bylo ještě úterních 22.30.