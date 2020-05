Bývalý korejský mistr světa v judu byl zatčen za sexuální útok

Bývalý dvojnásobný mistr světa a stříbrný olympijský medailista v judu Wang Ki-čchon byl v Koreji zatčen kvůli podezření, že sexuálně napadl mladou dívku. Bývalá světová jednička v kategorii do 73 kilogramů se měla činu dopustit v březnu.

Jednatřicetiletý Wang Ki-čchon nemá potíže se zákonem poprvé. V roce 2009 byl zadržen za to, že údajně při potyčce v nočním klubu uhodil ženu. Případ skončil mimosoudní dohodou.

Před šesti lety zase mistr světa z let 2007 a 2009 a stříbrný z OH v Pekingu 2008 musel na osm dnů do vojenské věznice za to, že během výcvikového kempu používal mobilní telefon.