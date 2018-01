Češi budou bojovat o historické maximum, v cestě je Chorvatsko

České házenkáře čeká v pátek poslední vystoupení na evropském šampionátu v Chorvatsku. Reprezentanti si v Záhřebu proti domácí výběru zahrají o páté místo a pokusí se vylepšit historicky nejlepší umístění na kontinentálním mistrovství. Zápas začne v 15:30.

Dosavadním českým maximem na Euru je šesté místo z roku 1996. Reprezentanti postoupili na evropském šampionátu ze základní skupiny poprvé od roku 2010, kdy obsadili osmou příčku. "Když vyhrajeme, zapíšeme se do historie. To je velká motivace," uvedl na svazovém facebooku brankář Tomáš Mrkva.

Podceňovaný tým, který na velké akci startuje poprvé po říjnovém konci kariéry opory Filipa Jíchy, nejprve v Chorvatsku utrpěl debakl od Španělska, ale pak se vzepjal k nečekaným výkonům. Porazil olympijské vítěze Dány a Maďary, díky čemuž postoupil ze skupiny, a v šestičlenné čtvrtfinálové skupině obsadil třetí místo po prohře s obhájci zlata Němci, výhře nad Makedonií a remíze se Slovinskem.

Chorvatsko chtělo na domácím šampionátu útočit na historické zlato, nakonec ale bronzový medailista z předešlého Eura nepostoupil ani do semifinále.

"Myslím si, že do toho půjdou na sto procent, protože zápas o 5. místo je pro ně na domácím šampionátu neúspěch. Budou tedy chtít urvat alespoň to páté místo," mínil český kapitán Ondřej Zdráhala, který je s 42 góly nejlepším střelcem turnaje.

Český tým se z Varaždínu, kde odehrál všechna předchozí utkání, přesunul do Záhřebu. Čeká ho zápas v hale pro 15 tisíc diváků. "Bude to úžasné. Hrajeme proti Chorvatům, takže přijdou lidi a nebude to žádný bezvýznamný zápas. Jedeme si to užít," uvedl Zdráhala. "Může to být pro nás jenom výhoda, diváci nás naburcují. Musíme se ale soustředit na naši hru," dodal křídelník Tomáš Číp.

S Chorvaty hrál český celek naposledy téměř před sedmi lety. "Každý ví, jak Chorvati hrají a jaké mají úspěchy. Musíme si to užít, uvidíme, kolik přijde diváků. Je to poslední zápas, dáme do toho všechno a uvidíme, na co to bude stačit," konstatoval Číp.