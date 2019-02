Češi budou v Hiltonu bojovat za Evropu proti Asii

Nejen ve skvělou fanouškovskou atmosféru věří Zdeněk Chládek, česká hvězda zítřejší boxerské exhibice, ale také doufá, že si spraví bilanci v klání s Asiaty. Jiří Havel zase považuje boxování v Hiltonu za sen snad každého boxera. Nejenom tito dva, ale všichni boxeři a boxerky, kteří se v sobotu 2. února postaví v Praze do ringu, jsou nachystáni nechat v něm kvůli vítězství vše. Fanoušci se tak mají opravdu na co těšit.

Na galavečeru olympijského boxu v hotelu Hilton se představí celkem 30 boxerů a boxerek v patnácti duelech. Diváky rozehřejí 3 zápasy největších talentů českého boxu. Předzápasový blok již představí kategorii elite, kde zkušení čeští reprezentanti změří síly se zahraniční konkurencí. Hlavní program sestává ze zápasů toho nejlepšího, co může asijský a evropský box v současnosti nabídnout.

"Mám obrovskou radost, že se nám podařilo přivézt do Prahy Sofiana Oumihu. Je to aktuální mistr světa v lehké váze, mistr Evropy a ve WSB, což je poloprofesionální soutěž. Sofiane dokonce poráží i kubánské soupeře. Před týdnem byl navíc vyhlášen nejlepším evropským boxerem roku 2018. Určitě o něm v budoucnosti ještě uslyšíme. Tohle jméno si zapamatujte. Vzhledem ke změnám vah pro olympijský turnaj v Tokiu oznámil přechod do vyšší váhy - do 63 kg. Tady v Praze si v této nové olympijské váze odbyde svou premiéru. A to hned proti nejlepšímu asijskému boxerovi, Mongolu Tsendbaatar Erdenebatovi, který je úřadujícím šampionem Asijských her. Takovýto zápas dlouho v ČR neuvidíme," vyzdvihuje jedinečnost sobotní akce Pavel Hynek, match maker a mezinárodní rozhodčí AIBA.

Divácky atraktivní večer nabídne také podívanou na přímý souboj aktuálního mistra Evropy proti mistrovi Asie ve váze do 64 kg, v němž síly poměří Arménec Hovhannes Bachkov a Mongol Chizorik Baatarsukho. Kdo bude tuto sobotu v pražském hotelu Hilton, může si na vlastní oči udělat obrázek, jak vypadá olympijský box v podání absolutní světové špičky.

Zdeněk Chládek

Zdeněk Chládek, nejúspěšnější aktivní český boxer, účastník OH v Londýně, má na svém kontě již více než 370 zápasů. Jak sám říká, na Asiaty má v uvozovkách štěstí na velkých akcích, respektive na Mongoly. Jak na olympiádě v Londýně, tak i na posledním mistrovství světa mu los přiřadil právě boxery z Mongolska, přes které se mu nepodařilo přejít. Takže doufá, že si na soupeři z Korey spraví bilanci s Asiaty. "Jsou to bojovníci, ale to mi vyhovuje, mám rád tvrdé přestřelky u těla. A já se opravdu těším, protože doma v ČR moc často neboxuji. Takže doufám, že mi fanoušci vytvoří opravdu domácí atmosféru, protože přestože mým domovským klubem je SKP Ústí nad Labem, tak poslední roky se připravuji v Pražském Rohovníku pod vedením Míti Soukupa a bydlím kousek od Prahy," říká Zdeněk Chládek, který vyzve Lim Hyun Chula, jihokorejského stříbrného medailistu z Asijských her a bronzového medailistu z mistrovství Asie v roce 2015.

Jiří Havel

Jiří Havel, člen Top Teamu Českého olympijského výboru a velká naděje českého boxu, na svůj velký mezinárodní úspěch v mužích teprve čeká. Koncem loňského roku se mu podařilo obhájit seniorský titul mistr ČR. Minule ve vyprodané Lucerně překvapil také v zápase s olympijským vítězem z Kuby Savonem, kdy se mu sice nepodařilo vyhrát zápas, ale předvedl skvělý výkon a v úvodním kole podle bodových rozhodčích dokonce favorita předčil. "Boxovat v Hiltonu je sen snad každého boxera. Jsou dvě mekky českého boxu, Lucerna a pak hotel Hilton. Jsem rád, že si mohu splnit i druhý sen a představit se v hotelu Hilton na takto prestižní akci. Hlavním cílem jsou olympijské hry v Riu. A letošní vrchol sezóny budou evropské hry v Bělorusku. Měl jsem skvělou zimní přípravu, zakončenou tvrdými sparingy v Bělorusku s evropskou špičkou. Chci udělat hezký zápas pro fanoušky a domů si přivézt pohár pro vítěze," je na sobotu nachystaný Jiří Havel.

Z výkonnostně skvostného výběru asijského kontinentu budou chybět pouze Kazaši, kteří nebyli uvolněni pro své reprezentační povinnosti. Stejný důvod nakonec nedovolí zastupovat Evropu úřadujícímu evropskému šampionu Viktoru Vilkhrystovi z Ukrajiny. Ten se bohužel musí účastnit přípravy s reprezentací. Na Ukrajině je natolik velká konkurence a nastavené podmínky, že pokud by přípravu vynechal, i přes to, že je mistrem Evropy, byl by vyřazen z reprezentačního výběru.

Galavečer pořádá skupina BigBoard Praha, producentem je Box Club Bigboard Praha, který vznikl v roce 2013 s cílem obnovení tradice vrcholového amatérského boxu v Praze. Byl členem německé boxerské nejvyšší soutěže a pořádal bundesligová utkání na našem území a přivezl do Prahy mezinárodní boxerskou špičku z celé Evropy. Box club též úspěšně pořádal Interligu českých špiček a mnoho dalších projektů. Výrazným počinem klubu na české scéně se pak stala galashow konaná v listopadu roku 2017 Evropa versus Kuba, která do posledního místa zaplnila Palác Lucerna. Vstupenky na ojedinělou galashow jsou v předprodeji v síti TICKETSTREAM. Galavečer začíná v sobotu 2. února v 18.00 hodin.