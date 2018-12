Češi musí zlepšit defenzívu, Lotyši budou hrozit z brejků

Úvodní test na mistrovství světa zvládli. Čeští florbalisté dokázali před rekordně zaplněnou O2 arenou porazit Němce 10:5. Nyní už se však musí připravit na dalšího soupeře, který bude ještě těžší. Lotyši v úvodním utkání skupiny poměrně dlouho trápili Švýcary, a pokud svěřenci Fina Petriho Kettunena budou kupit podobné množství chyb jako v prvním zápase, budou mít s pobaltským protivníkem hodně problémů.

Nešlo si nevšimnout, že první polovina zápasu vypadala z českého pohledu jako noční můra. Florbalistům vázla rozehrávka v obraně, dlouho se nemohli prosadit střelecky. Pořád se jedná o amatérský sport, a když na hráče chodí v průběhu sezony okolo dvou stovek lidí, je jasné, že na ně dolehne, když se najednou zjeví na hřišti před dvanácti tisícovým publikem. "Netřeba se vymlouvat, nervózní jsme byli, k tomu orientace v hale, která je jiná než na Podvinném mlýně. Ale myslím, že jsme to nějakým způsobem zvládli," řekl Tom Ondrušek, který byl vyhlášen jako hvězda zápasu na straně českého týmu.

Chyb v obraně bylo až příliš. Němci se snadno dostávali k tomu miminu zakončení, co měli. Češi jim góly doslova darovali, o zaváhání Pražana či Němečka není třeba mluvit. Toho se musí florbalisté proti Lotyšům vyvarovat. Těm také Švýcaři dovolili tři brejky a rázem prohrávali 1:3, i když nakonec zvítězili 7:3. Po dvě třetiny stejně jako Češi ale likvidovali ztrátu.

Právě brejky je totiž jediné, na co budou Lotyši spoléhat i v utkání s Českem. Kettunenovi svěřenci musí do druhého utkání ve skupině vstoupit mnohem lépe než při duelu s Německem, což věděl i asistent trenéra Radek Sikora. "Proti Lotyšku musíme být pokornější, v prvním zápase jsme nasekali strašně moc chyb, hlavně technických, které ani nebyly vynucené od soupeře. Nesmíme jim nabídnout tolik příležitostí jako Němcům. Pět obdržených gólů je opravdu na mezinárodní florbal strašně moc," byl s vědom Sikora.

Úspěšný návod, jak uspět proti Lotyšům, Češi přitom znají. Vletět na soupeře hned zkraje zápasu, co nejrychleji odskočit do většího vedení a zápas v poklidu dohrát. Ostatně to samé předvedli v Rize před dvěma lety, kde po první třetině, kterou vyhráli 6:1, bylo rozhodnuto. Problémy si nedělali ani Švýcaři proti Němcům, jež si vytvořili během úvodních dvaceti minut čtyřgólový náskok.