Češi padli s Chorvaty brankou v poslední vteřině

Čeští házenkáři prohráli ve třetím ze čtyř utkání čtvrtfinálové skupiny na evropském šampionátu s Chorvatskem 21:22. Reprezentanti s někdejšími mistry světa a dvojnásobnými olympijskými vítězi drželi krok, v poslední minutě vyrovnali, ale sekundu před koncem rozhodl Luka Stepančič. Sedm gólů si připsal nejlepší střelec zápasu Ondřej Zdráhala.

Český celek je v šestičlenné čtvrtfinálové skupině stále bez bodu a ztratil i teoretickou šanci na třetí místo v tabulce, znamenající zápas o konečné páté místo. Reprezentanti už proto neobhájí šestou příčku z předloňského Eura.

Český tým zároveň přišel o naději na postup do olympijské kvalifikace. S účinkováním na turnaji se svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše rozloučí ve středu utkáním s Německem.

"To, že jsme odehráli vyrovnaný zápas s Chorvatskem, je hezké, ale chtěli jsme vyhrát. Dnes soupeř k poražení byl. Když to porovnám třeba se zápasem se Španělskem, tam byl soupeř lepší. Dnes nám chyběl krůček," řekl na tiskové konferenci Filip.

"Zápas byl až do konce vyrovnaný, měli jsme šanci to otočit na svou stranu. Bohužel v klíčových chvílích jsme ty naše šance nevyužili," doplnil Filip.

Chorvaté s jistotou postupu do semifinále šetřili od úvodu několik opor v čele s nejlepším hráčem světa za rok 2013 Duvnjakem a začali vlažně. Český tým zpočátku držel krok a v polovině úvodního dějství dokonce vedl 7:6 po Horákově gólu. Ve druhé části první půle ale reprezentanti selhali v ofenzivě. Při útočných akcích jim chyběl nápad i přímočarost a za 15 minut dali jen dva góly.

Na dostřel je držel brankář Mrkva. V den 31. narozenin si jen za první poločas připsal sedm zákroků. Češi šli do kabin se ztrátou 9:11 a popáté z šesti utkání na šampionátu prohráli úvodní dějství. Navíc už počtvrté vstřelili pouze devět branek.

České útočné trápení pokračovalo zpočátku i po změně stran. Reprezentanti střelecky mlčeli přes 12 minut a prosadili se až v 37. minutě, kdy ze sedmičky nezaváhal nejlepší střelec minulého Eura Zdráhala.

Češi se pak zlepšili v ofenzivě a i díky Patzelovým úvodním trefám na šampionátu snížili tříbrankovou ztrátu na rozdíl jednoho gólu. Ve 46. minutě při oslabení srovnal po brejku Číp na 16:16 a za chvíli mohl za stavu 17:17 otočit stav, ale při samostatném úniku nepochopitelně trefil břevno.

"Hráči se vydali na maximum, věřili jsme, že to můžeme otočit, i když jsme celou dobu prohrávali. V okamžicích, kdy jsme měli šance, nedáme trhák, při přesilovce hodíme míč soupeři do ruky. V zápase, který je o branku, pak může být každá chyba rozhodující. Pokud chceme tyhle zápasy vyhrávat, musíme být v těchto činnostech úspěšní," podotkl Filip.

Chorvaté místo toho opět odskočili do dvoubrankového vedení a poté jim třemi zákroky proti tutovým šancím pomohl brankář Ašanin. Češi se ale nevzdali a půlminutu před koncem odvážným náskokem srovnal Patzel. Cennou remízu ale outsider neudržel, sekundu před koncem zakončil kombinaci Stepančič.

"Zbývalo 30 sekund, bylo to sedm na šest. Co šlo udělat jinak? Nemuseli jsme dostat gól, udělali bychom remízu a byli bychom napůl spokojeni. Ale poslední střela to úplně nerozhodla. Nás strašně zabíjejí neproměněné vyložené šance, proti top týmům se musí dávat," řekl Mrkva.

"Chtěli jsme vyhrát. Ta porážka mrzí o to víc, že jsme se dokázali dostat na remízu. Pak nám bohužel v poslední sekundě dali gól," litoval Patzel.