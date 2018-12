Češi si ztížili cestu k medaili. Hrozí jim krach z roku 2012

Nikdo z florbalistů si takový scénář nepřipouštěl. Zvláště když organizace šampionátu jede na výbornou, diváci útočí po prvním víkendu na rekord v návštěvnosti. Češi však na hřišti zatím zaostávají a po prohře s Lotyši 3:4 nad nimi visí hrozba, že budou muset do předkola play off a následně ve čtvrtfinále jít na Finy. Ve stejné situaci byli před šesti lety. Byla z toho blamáž a nejhorší umístění v historii, když skončili sedmí.

Ačkoliv byli Češi poprvé v historii před začátkem šampionátu na zahraničním soustředění, aby v Tenerife utužili kolektiv, tak chemie na hřišti zatím vázne. Hodně. Výkon z prvního zápasu proti Němcům se dal alibisticky schovat za nervozitu před zaplněnou O2 arenou, proti Lotyšům už ale ne. Florbalistům opět vázla kombinace, nefungovala střelba a porážka s pobaltským soupeřem byla na světě. "Určitě to komplikace je. Důležité bude, jak se s tím vším dokážeme vypořádat," řekl asistent trenéra Milan Fridrich po zápase.

On už přitom jednu blamáž s národním týmem zažil. Před šesti lety, tehdy ještě jako hráč, Češi prohráli s Lotyšskem na MS poprvé a museli jít nečekaně do předkola a následně ve čtvrtfinále porazit Finy. Nestalo se tak a bylo z toho konečné sedmé místo. "Je důležité se z toho nezbláznit. Tehdy jsme šli ve čtvrtfinále na Finsko a věděli jsme, že to bude extrémně těžký soupeř. Podobné to může být letos. Musíme se poučit a vzít si příklad z Lotyšska. Porazit se dá v jednom zápase každý soupeř," konstatoval Fridrich.

Situace se opakuje

Stejná hrozba visí nad českými florbalisty i nyní. "Pokud budeme třetí ve skupině, tak podobný scénář tam je. Samozřejmě to pro nás bude velice těžká situace. Sami jsme se do ní dostali a teď si s ní musíme poradit," podotkl Fridrich. Tehdy se jednalo o poslední zápas ve skupině.

Letos mají Češi drobnou výhodu v tom, že je ještě čeká závěrečný souboj se Švýcarskem. "Když hrajeme takhle, tak je přesně čas, aby bouchly saze, něco se událo a nastal zlomový moment. Jakmile se věci přecházejí, tak se poté nevyčistí stůl. Takže tohle je ideální situace," uvedl obránce Milan Garčar, který je také pamětníkem neúspěchu před šesti lety. Spolu s ním zažilo blamáž dalších pět hráčů současného kádru včetně kapitána Matěje Jendrišáka.

Garčar tak nechce prožít opakování před šesti lety. Od nepříjemné vzpomínky se bude chtít do duelu se Švýcary odrazit. "Asi si nepodařený šampionát připomeneme. Nechci však odbíhat ve vzpomínkách do špatných věcí. Teď už se spíš budeme ubírat k tomu, co se bude dít v úterý večer, aby se neopakovala situace, že čtvrtfinále bude pro nás znamenat souboj s aktuálními mistry světa," uvedl Garčar. "Pár kluků si prošlo rokem 2012, kde jsme kousali velice hořkou porážku. Hrozně se to poté omíjelo, proběhla čistka v týmu. Rozhodně nechci být dvakrát u takové nepořízené," prohlásil 35letý bek.

Výhra nad Švýcary by český tým zachránila, jenomže to by musel v úterý předvést o několik úrovní lepší výkon než proti Němcům či Lotyšům. Jinak mu vážně hrozí daleko horší varianta vyřazovacím pavoukem a Češi by si opět zvolili podle Garčara nedobrovolně tu těžší cestu. "Budeme si to muset probrat, ukázat věci, které jsme dělali špatně, zároveň za tím udělat tlustou čáru a perfektně se připravit na Švýcary takovým způsobem, že to, co do nás trenéři nasypou, tak budeme dělat. Je totiž smutné, že se bavíme o některých věcech a pak se na hřišti chováme jak jelita," nebral si servítky Garčar.

Nejzkušenější hráč českého výběru nechápal po zápase, kam se vytratila jiskra z národního týmu, který dva roky před tím dělal vše pro to, aby na domácím šampionátu uspěl. "Přijde mi, že jsme se uspokojili oznámením nominace a nejdeme dál. Zatím to vypadá, že jsme se po měsíci sešli v kabině, pozdravili se a nafasovali oblečení. Takhle to na mě působí a předpokládám, že i na všechny," dodal Garčar, který doufá, že český tým v dalších zápasech nepříznivý dojem z úvodu šampionátu napraví. Jinak jim vážně hrozí, že pro ně MS skončí předčasně.