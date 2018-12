Češi vystrkují růžky, raduje se čtyřbob z historického úspěchu.

Čtyřbob Dominik Dvořák, Jaroslav Kopřiva, Jan Šindelář a Jakub Nosek skončil i přes technické problémy s novým strojem na Světovém poháru ve Winterbergu osmý. Česká posádka si o příčku pohoršila oproti sobotnímu úvodnímu závodu, který pro pilota Dvořáka znamenal nejlepší životní výsledek. V sobotu jel místo Kopřivy v bobu Dominik Suchý.

"Je to pecka! Všichni soupeři to dost vnímají a je příjemné, že Češi vystrkují růžky. Můžeme se rovnat s nejlepšími," radoval se Dvořák. "V minulé sezoně jsme nedoufali, že bychom mohli takové místo zvládnout. Hodně jsme makali přes léto, fyzicky jsme na tom dobře a věříme, že to může být ještě lepší."

Nejrychlejší byl na domácí dráze olympijský vítěz a mistr světa Francesco Friedrich, za kterým Dvořák zaostal o rovnou sekundu. Ve dvojbobech vstoupil Friedrich do SP před týdnem v Siguldě dvěma výhrami, v sobotu ale v prvním závodu čtyřbobů prohrál o sedm setin s krajanem Nicem Waltherem.

Walther tentokrát dojel třetí, avšak na neporazitelnosti všech tří německých posádek se nic nezměnilo. Druhý se ztrátou 36 setin skončil Johannes Lochner.

Dvořák byl po první jízdě sedmý, v druhé jízdě si ve sněžení pohoršil. "Doufal jsem v lepší výsledek, měli jsme na to předvést minimálně šestku, ale nepovedly se nám starty, protože nám prasklo pravé roztlačovací křídlo. Tlačili jsem druhou jízdu skoro ve třech, což bylo složitější, a proto se start moc nepodařil," řekl Dvořák.

Čeští bobisté dostali před sezonou od Olympu nový čtyřbob německé výroby a hned s ním zajeli sedmé a osmé místo. Přitom si stále zvykají na novou techniku a třeba v prvním tréninku ve Winterbergu bob překlopili a jejich pád baví internet.

"Už jsem seděl a nechápal jsem, proč se bob najednou v první zatáčce překlopil," řekl Dvořák. Později zjistil, že se posádka nezvládla do bobu naskládat. Kopřivovi podklouzla noha, ostatní na něj čekali a v bobu stáli. "Bylo vysoko těžiště a jak jsme najeli do pravé zatáčky, tak se bob převážil a otočil," popsal Dvořák.

V závodech už všechno klapalo, ale český pilot si stále zvyká na nové řízení. "Každou jízdou to je lepší a lepší, ale je hrozně těžké se s tím sžít a nastavit si to, jak chci. To ještě potrvá, než to bude stoprocentní," podotkl Dvořák.

Světový pohár má do konce roku pauzu a pokračuje první lednový víkend v Altenbergu. Právě tam jeli čeští bobisté na trénink. "Chceme se dostat do lepší formy, abychom po Novém roce předvedli ještě lepší výsledek," řekl Dvořák.