Florbalem otřásla tragédie, lidé podporují pobodaného hráče

Českou sportovní komunitu spojuje už přes sedm týdnů jeden příběh. Při jeho vyprávění se tají dech. Týká se florbalisty třetiligové Kadaně Radka Zelinky, jehož pobodali neznámí Ukrajinci, a on kvůli nim přišel o část nohy. Návrat na hřiště nereálný. Z celé republiky mu tak kluby napříč všemi sporty posílají finanční podporu, aby se "Zelí" dal co nejdřív do pořádku. Nejtěžší zápas už však vyhrál. Žije totiž.

Počátkem listopadu se změnil 27letému svářečovi a florbalistovi život. Před ligovým utkáním v Plzni se pokusil ochránit svou přítelkyni před útokem Ukrajinců. Na jednoho stačil, jenomže zezadu přiběhl druhý a zasadil dvě bodné rány do podpaží a žaludku. Ačkoliv udělali doktoři v Plzni, co mohli, tak kvůli nedostatečnému oběhu a ztrátě krve přišel Zelinka o část nohy.

Spoluhráči i přátelé cítili nejen vztek vůči pachateli, kterému hrozí za spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu až osmnáct let vězení, ale také bezmoc. Rozhodli se proto založit sbírku. Tu podpořili nejen týmy z florbalových nejvyšších soutěží, ale i ostatní sportovní odvětví.

Cifra neustále stoupá. "Podpora pomáhá dost. Jsme za ní moc rádi. "Každý dnem se částka zvyšuje a na konci měsíce je poté sdělena veřejnosti na facebookových stránkách klubu," říká Lukáš Milička, kamarád, Zelinkův spoluhráč a kontaktní osoba kadaňských Katů. "Nejedná se o transparentní účet, ale je to konto zřízené na sbírku pro Radka schválené krajským úřadem," dodává vzápětí.

Podpořit finančně Zelinku se rozhodli například kadaňští hokejisté, ale i basketbalisté Plzně a Nymburka nebo tenista Tomáš Berdych, jenž dal vydražit svou raketu a její částka v aukci je nyní 20 500 Kč. Poslední zveřejněná suma na konci listopadu činila 116 000 korun. Je jasné, že na konci roku bude daleko vyšší. Peníze se sbírky se použijí na léčbu, protézu a výdaje s rekonvalescencí.

Ačkoliv je Zelinka z nejhoršího venku, vyhráno však ještě nemá. Jeho léčba potrvá ještě minimálně tři až šest měsíců i kvůli ochablému svalstvu. "Jeho stav je stabilizovaný, ale všechno se bude teprve rozhodovat. Ještě mu pořádně nefungují některé orgány a stále se čeká. V tuhle chvíli nemůžeme vědět výsledek. To je otázka dlouhé cesty," objasňuje Milička.

Na přelomu roku čeká Zelinku návštěva, která by mu měla pomoci s návratem do života. "Měl by za ním přijít specialista, co se protéz týče," konstatuje Milička. On i všichni, kteří pomohli, na dálku vzkazují 27letému florbalistovi jediné "Zelí, bojuj!"