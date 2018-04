Češky čeká premiéra pod novým zahraničním koučem

Debut v roli hlavního trenéra si na lavičce českých florbalistek odbude na turnaji Euro Floorball Tour ve finském Nurmijärvi Švýcar Sascha Rhyner. Dosavadní asistent Miroslava Janovského převzal tým po prosincové mistrovství světa v Bratislavě a začíná dvouletý cyklus na příští šampionát ve Švýcarsku v roce 2019.

Vedle zkušených hráček v čele s brankářkou Janou Christianovou, obránkyní Hanou Koníčkovou nebo útočnicí Terezou Urbánkovou, otestuje Rhyner řadu nadějí. "Další světový šampionát je až za rok a půl, takže na tomto turnaji Euro Floorball Tour dáme příležitost také mladším hráčkám, aby si vyzkoušely mezinárodní florbal. Uvidíme, jak se s tím vypořádají," řekl Rhyner webu Českého florbalu.

Do turnaje vstoupí Češky v pátek v 10:00 proti Švédsku, o den později se od 17:30 utkají s domácím Finskem a v neděli v 10:00 je v posledním duelu čeká Švýcarsko.

"Ve Finsku je to první turnaj od mistrovství světa a my máme dobrou příležitost vyzkoušet si na hřišti nové věci. Potřebujeme více rychlosti. Hráčky, které jsme vybrali, toto splňují," uvedl Rhyner, který řádně mapoval formu svých svěřenkyň. "Od ledna jsem viděl mnoho ligových zápasů a všechny extraligové týmy minimálně jednou. To je pro mě velmi důležité," dodal.