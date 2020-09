Češky můžou na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu pomýšlet vysoko

Čeští reprezentanti v plážovém volejbalu se zkusí vrátit na evropském šampionátu na stupně vítězů. O medaile budou od úterý na pláži Majori v lotyšské Jurmale usilovat Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková, Michaela Kubíčková s Michalou Kvapilovou a Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.

Na hattrick zaútočí Norové Anders Mol a Christian Sörum, mezi ženami jsou favoritkami Švýcarky Tanja Hüberliová a Nina Betschartová.

Vicemistryně Evropy z roku 2016 a o dva roky později bronzové Hermannová a Nausch Sluková se vracejí na evropský šampionát po roční pauze. Loni kvůli zraněnému kolenu Slukové neodcestovaly do Moskvy, kde měly plnit roli turnajových jedniček. "Jsou tady skoro všechny týmy, takže kvalita je docela vysoká. Základem bude dostat se ze skupiny, kterou nemáme úplně jednoduchou," řekla Hermannová.

Letos jsou šesté nasazené a boj o dvě postupová místa do play off ze skupiny F začnou v úterý proti domácí dvojici Anete Namikeová, Varvara Brailková. Lotyšky v minulém týdnu vybojovaly v Brně titul mistryň Evropy do 20 let. "Jedou na vlně a doma se budou chtít ukázat. My se těšíme a doufáme, že si zahrajeme na centrkurtu. Simon (trenér Nausch) vymyslí taktiku a vrhneme se na ně od šesti," řekla Hermannová.

V případě výhry by hrály s lepšími z duelu Italek Marta Menegattiová, Viktoria Orsiová Tothová a Francouzek Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová.

Kubíčková s Kvapilovou se ve skupině B utkají s německou legendou Laurou Ludwigovou, která je čtyřnásobnou mistryní Evropy. Čtyřiatřicetiletá olympijská vítězka z Ria 2016 zkusí na ME poprvé uspět v páru s Margaretou Kozuchovou. Skupinu doplňují Rusky Jevgenija Ukolovová a Jekatěrina Birlovová a na divokou kartu hrající Lotyšky Marta Ozolinová, Luize Skrastinová. "Skupina nám přijde jako jedna z těžších, ale líbí se nám a už se na zápasy těšíme," řekla Kvapilová po losu.

Perušič se Schweinerem začnou ve středu a ve skupině G se utkají s Němci Nilsem Ehlersem a Larsem Flüggenem, Rakušany Moritzem Pristauzem a Julianem Hörlem a s Hendrikem Nikolaiem Molem a Mathiasem Berntsenem z Norska.

Ve hře budou odměny v celkové výši 100 tisíc eur (2,6 milionu korun), ale také body do žebříčku, který slouží jako kritérium v olympijské kvalifikaci.

Šampionát se měl hrát v Nizozemsku, ale tamní pořadatelé se organizace vzdali. Jurmala bude dějištěm podruhé, v roce 2017 se tam radoval český pár Kristýna Hoidarová Kolocová, Kvapilová ze stříbrných medailí.

Evropskými šampionkami se z českých hráček staly Eva Ryšavá (dříve Celbová) se Soňou Novákovou (Dosoudilovou), které získaly zlato v letech 1996 a 1998. Mezi muži vyhráli Marek Pakosta s Michalem Palinkem v roce 1996. Loni skončili Kubíčková s Kvapilovou a Perušič se Schweinerem shodně na děleném pátém místě.