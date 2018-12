Češky podlehly Rumunkám, Norky nestačily na Němky

České házenkářky ve svém prvním utkání na evropském šampionátu ve Francii podlehly favorizovanému Rumunsku 28:31. Vzdálil se jim postup. K němu potřebují ve skupině hrané v Brestu bodovat ve zbylých dvou zápasech s obhájkyněmi titulu z Norska a s Německem.

Češky nenavázaly na loňské osmifinále světového šampionátu, ve kterém Rumunsko vyřadily vítěznou brankou z posledních vteřin zápasu. I když v utkání v Brestu prohrávaly až o devět branek, v závěru stáhly rozdíl na dva góly. Na výhru už ale tentokrát nedosáhly.

Češky vyrukovaly na soupeřky s vysunutou obranou směrem k nejlepší hráčce světa Neaguové, ale moc se jim neosvědčila. Rumunky se rychle ujaly vedení. Odskočily na několik branek, zatímco výběr Jana Bašného se v útoku trápil. V desáté minutě bylo skóre 2:7. Poté se ale hra vyrovnala a branky dávaly oba týmy.

Ve 20. minutě nastaly pro Češky krušné chvíle. Byly dvojnásobně oslabené a za předčasný vstup na hřiště dostala Kordovská potřetí trest na dvě minuty, což znamenalo červenou kartu. Potom byla vyloučena i Adámková a tým se znovu dostal do problémů v útoku. Dál však inkasoval branky, takže manko narostlo až na sedm gólů. V závěru první půle dokázaly Češky zkorigovat na 11:17.

Ve druhé půli se na hřišti objevila Mika a Šustková, která se hned prezentovala gólem. Po sérii chyb ale Rumunky odskočily až na rozdíl devíti branek a s Češkami to vypadalo zle. Hráčky to ale nevzdaly a zápas zdramatizovaly. Díky trefám Kovářové, Malé a dvěma od Knedlíkové stáhly rozdíl na pět gólů. Když dala branku Salčáková, bylo to už jen o čtyři, proto si rumunský trenér Ambroš Martin vzal oddechový čas.

Po sporném momentu, kdy jedna z rozhodčích ukazovala míč pro Češky a druhá jejich útočný faul, dostala Mika dvě minuty. To nápor Bašného týmu utlumilo. Vzdát se ale odmítaly Kovářová, Knedlíková, Luzumová a také Kudláčková v brance. Závěr byl vyrovnaný. Kudláčková předvedla několik dobrých zákroků a Češky se dotáhly na dvě trefy. V samotném konci ale dostala ještě dvě minuty Luzumová a Češky už zápas nezvrátily.

S Norskem se utkají v pondělí a s Německem ve středu. Nečeká je ale lehká práce, Norky obhajují titul a jsou také vicemistryně světa. Němky je ale dnes porazily (33:32). Na mistrovství je 16 týmů ve čtyřech skupinách po čtyřech. Z každé postoupí tři do hlavní fáze turnaje.

Norským obhájkyním titulu se na mistrovství Evropy házenkářek nepovedl vstup do turnaje a nečekaně prohrály s Německem 32:33. Severský celek bude v pondělí druhým soupeřem české reprezentace, jež dnes ve Francii nastoupí proti Rumunsku.

Němky zaskočily favorizované Norky i s šesti debutantkami na velké akci, na turnaji se navíc musejí obejít bez zraněné kapitánky Kim Naidzinaviciusové. Pěti góly se na překvapivém výsledku podílely Emily Bölková a Ina Grossmannová, nejlepší střelkyní zápasu byla se sedmi brankami Stine Bredalová Oftedalová.

Sedminásobné šampionky z Norska vyhrály poločas o gól, ale nakonec nedokázaly rozšířit šňůru deseti vítězných zápasů na ME. V poslední minutě zlomila nerozhodný stav Bölková.