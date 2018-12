Chceme medaili! Uděláme pro ni všechno, hlásí Curney

Neschopnost vytvořit si šance byla podle útočníka Jiřího Curneyho rozhodující příčinou semifinálového neúspěchu českých florbalistů na mistrovství světa v Praze. Ani porážka 2:7 s Finskem mu však nevzala touhu po zisku cenného kovu z domácího turnaje, což se dvěma předchozím českým výběrům nepovedlo. V roce 1998 skončili Češi v Praze šestí a o deset let později čtvrtí.

"Musíme na to zapomenout, poučit se z chyb, i když si myslím, že jich tam tolik nebylo. Bylo jich málo. Zítra to bude úplně jiný zápas, uvidíme, na koho půjdeme. Nevzdáme to, chceme medaili a uděláme pro ni všechno," řekl Curney novinářům.

Mrzelo ho, že si Češi nedokázali vyprodukovat výraznější příležitosti. "Oni samozřejmě dobře brání. Věděli jsme, že to bude o pár šancích. A my je neproměnili. Nebo jsme si jich vytvořili strašně málo, takhle bych to řekl. Taky jich neměli (Finové) bůhví kolik, ale my jsme byli dopředu takoví bezzubí. Mají dobrého gólmana a dobrou obranu. Dopředu jsme toho vytvořili strašně málo," uvedl Curney hlavní důvod porážky.

"Na začátku to bylo to, co jsme očekávali. Byla to taktická bitva. Smůla, že dali góly, potom je to s nimi strašně těžké. Od třetí třetiny jsme zkusili hrát trochu aktivněji, ale jsou zkušení, takže si to pohlídali. Škoda, že když jsme dali na 3:1, tak jsme nepřidali na 3:2. Mohlo to být úplně jinak. Místo toho dali na 4:1 a bylo to strašně těžké," prohlásila opora mistrovské Mladé Boleslavi.

"Možná jsme byli málo odvážní, možná jsme se měli pokusit jít víc do rizika. Byl to náš plán, hrát na pár gólů, což se nám do nějaké chvíle povedlo. Měli jsme dát gól za ty dvě třetiny, ale to se nám nepovedlo," litoval Curney.

Štval ho i fakt, že se český výběr nepopral o lepší výsledek. "Jen jsme bránili a čekali na zázrak, který nepřišel. Strašně málo věcí dopředu, i když Finové dobře brání a mají dobrého gólmana. Bylo to takové o ničem," prozradil juniorský vicemistr světa z roku 2007 i majitel bronzu z MS z roku 2014 z Göteborgu.

Seveřané podle něj postoupili do sedmého finále v řadě zcela po právu. "Myslím si, že Fini zaslouženě vyhráli. Opravdu si to pohlídali, hráli dobrý zápas a hráli to, co potřebovali, a my jsme na to nijak nezareagovali. Výsledek je možná krutý, ale zasloužené vítězství Finů," uzavřel Curney.