Choupenitch se pokusí navázat na loňský bronz

Fleretista Alexander Choupenitch je znovu největší českou nadějí na mistrovství Evropy v šermu. V německém Düsseldorfu se v pondělí pokusí navázat na loňský bronzový úspěch. Spolu s ním se na šampionátu starého kontinentu představí dalších čtrnáct reprezentantů.

"Na obhajobu bronzu nemyslím. Někdo mi psal, jak se cítím, a já říkám, že to je jedno. Šerm je takový, že dneska to bude výborné a zítra naopak. A stejně tak opačně. Důležité bude, jak to dokážu prodat v daný okamžik. Takže se těším a věřím, že to bude dobrý," uvedl Choupenitch v nahrávce pro média.

Pětadvacetiletý Choupenitch v sezoně skončil v březnu sedmý na Grand Prix v Anaheimu a v dubnu třetí na otevřeném mistrovství Francie, kde slavil s týmem ISSY les Moulinea klubový titul, což označil za velký úspěch v kariéře.

"Dalším želízkem v ohni jsou kordisté, od nichž si hodně slibujeme jak v soutěži jednotlivců, tak v soutěži družstev," řekl ČTK předseda šermířského svazu Oldřich Kubišta. V kordu se představí olympionik Jiří Beran, talentovaný Jakub Jurka a Martin Rubeš s Martinem Čapkem

Na mistrovství Evropy nelze získat přímé postupové místo na olympijské hry, ale šampionát je jedním z turnajů započítávaných do kvalifikace.