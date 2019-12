Christianová těžko hledala slova. Je to strašná škoda, smutnila

Čtyřmi góly v power play během 79 sekund ztratily české florbalistky v závěru semifinále mistrovství světa v Neuchatelu čtyřbrankový náskok a po brance Michelle Wikiové v čase 64:34 se jim definitivně rozplynul sen o boji o zlato. Svěřenkyně trenéra Saschy Rhynera vedly dokonce už 6:1, ale podle brankářky Jany Christianové se potvrdilo, že i takový náskok ve florbale ještě nic nezaručuje.

"Je to strašná, fakt strašná škoda. Ale to asi není správné slovo. Prostě jsme si to, jak to říct slušně, pokazily," řekla Christianová. Češky vedly i 5:0 a ona sama inkasovala poprvé až ve 37. minutě. Finiš ale při hře na riziko patřil Švýcarkám, kterým ještě v 56. minutě za stavu 2:6 pomohla tyč při trestném střílení Ratajové.

"Hnala je výborná atmosféra. Ale musíme si přiznat, že tohle je naše selhání. Na to se nedá říct nic jiného. Všechny góly byly v podstatě stejné. Švýcarky se na ně nemusely nadřít, jenom daly krosovou přihrávku přes brankoviště a nějakým způsobem to se štěstím dokleply," prohlásila Christianová.

Za stavu 6:1 už věřila ve finále. "Upřímně, čekala jsem, že dají jeden dva góly, ale ne že dají šest...," podotkla devětadvacetiletá opora Chodova. Podle ní byl klíčový gól Julie Suterové v čase 58:18 na 3:6. "Myslím, že padnul z brankoviště, byl asi zásadní, co je dostal na koně, pak už se to s námi vezlo a dopadlo to katastrofálně."

Přitom Češky předváděly prakticky až do power play Švýcarek velmi dobrý výkon a zápas jim patřil. "Holky skvěle bránily celých 58 minut, kdyby to zvládly ještě o dvě víc, tak jsme v pohodě ve finále. O to je to horší, že jsem neměla tolik práce...," doplnila.

Přiznala, že zápas byl pro obě strany hodně psychicky náročný. "Ale nebylo tam nic, co bychom měly dělat jinak, ta hra měla být stejná jako na začátku. Říkali jsme si to... Jak to dopadlo, viděli jste sami. Švýcarky se chytly, začaly tomu věřit a my se z toho úplně podělaly...," dodala smutně Christianová.

Před prodloužením nevnímala dění na lavičce a soustředila se na sebe. "Doufala jsem, že to holky doklepnou. Věřila jsem, že jsme jim daly jen čuchnout a dovedeme to do vítězného konce. To se bohužel nestalo," litovala.

V neděli od 13:30 budou Češky hrát o bronz s Finskem. "Bude to strašně těžké hlavně na hlavu. Na druhou stranu každý z nás bude chtít odčinit zkrat, co jsme předvedly. To může být hnací motor k bronzu," věřila ve velkou motivaci týmu získat druhou medaili v historii po bronzu v St. Gallenu z roku 2011.

Finky, které získaly medaili zatím na všech předchozích šampionátech a čtyřikrát za sebou byly druhé, podlehly těsně Švédsku. "Mají dvě tři dobré hráčky, které rozhodují zápas. Bude třeba si je pohlídat. Ale celých 60 minut, ne 58. Snad to vyjde aspoň na bronz," přála si Christianová.