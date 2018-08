Chtěl bych si zarapovat s Eminemem, přiznal vítěz Tour

Na celkový triumf se s ním v letošním 105. ročníku Tour de France příliš nepočítalo. Velšský cyklista Geraint Thomas zaskočil všechny včetně svého stájového kolegy z týmu Sky Brita Chrise Froome, jehož nadvládu nad nejslavnějším silničním závodem po třech letech ukončil. Dvaatřicetiletý vítěz Staré dámy si užívá chvíle slávy. Kdyby nejezdil na kole, určitě by podle vlastních slov u sportu zůstal. Nyní by si chtěl vyzkoušet rap.

Geraint Thomas prozradil v rozhovoru pro britský deník The Times svá nejtajnější přání. Na prvním místě je podle slov velšského cyklisty tzv. rap battle s populárním americkým raperem Eminemem, jehož je Thomas velký fanoušek a jeho skladby poslouchá před závody. "Vyzval bych ho a snažil bych se proti němu bojovat," prozradil v rozhovoru letošní vítěz Tour.

Hned poté je další téměř nesplnitelný sen, a to aby Thomas viděl finále mistrovství světa v ragby, ve kterém by se proti sobě postavili týmy Anglie a Walesu s tím, že by Velšané svého ostrovního rivala vysoko porazili v boji o titul. Problém je v tom, že se Wales na rozdíl od Angličanů do finále nikdy nepodíval, zatímco oni bojovali o titul třikrát. Maximem země se středozápadu Velké Británie je třetí místo z roku 1987.

Vítěz Tour de France zároveň prozradil, že si vítězný žlutý trikot nechá zarámovat a zasadí ho vedle dalších významných artefaktů, které získal dříve. "Mám dresy od Sama Warburtona či George Northa (reprezentanti Walesu v ragby pozn. red.). Oliver Giroud mi poslal dres Francie z letošního mistrovství světa ve fotbale, další mám od Thierryho Henryho. Bude hezké dát tuto sbírku dohromady," těšil se Thomas.

Stejný osud čeká časem i vítězné kolo, se kterým triumfoval ve Francii. V případě bicyklů sice Thomas sbírku nemá. S tím z Tour ale chystá Velšan objet pár exhibic a následně ho uschová někde v domě. Thomas zároveň přiznal, že kdyby nebyl cyklistou, tak by stejně skončil u sportu, protože v dětství miloval všechny odvětví.