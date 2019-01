Cyklokrosařka Havlíková suverénně vybojovala další titul

Mistryní republiky v cyklokrosu se na trati v Holých Vrších na Mladoboleslavsku stala Pavla Havlíková. Zkušená závodnice završila zlatý hattrick a vyjela si tak už šestý domácí titul.

Pětatřicetiletá Havlíková si na hodně rozbahněné a náročné trati počínala naprosto suverénně a v závěru její triumf neohrozil ani pád v blízkosti depa. Jen vyměnila kolo a uháněla do cíle, kde mohla slavit potřetí za sebou po loňském vítězství v Mladé Boleslavi a zlatu z Hlinska 2017.

"Pro mě to byl strašně překvapivý průběh závodu. Čekala jsem, že se budeme prát vepředu tři čtyři závodnice, ale hned v prvním druhém výjezdu se to oddělilo. A já jsem zjistila, že dnes na to mám spíš technicky než fyzicky. To byl hlavní důvod úspěchu," řekla Havlíková.