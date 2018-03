Další dopingový hříšník? Boxer Álvarez neprošel kontrolou

Několikanásobný mistr světa v profesionálním boxu Mexičan Saúl "Canelo" Álvarez měl pozitivní dopingový test na clenbuterol. Podle promotérské společnosti Golden Box, která ho zastupuje, je na vině kontaminované maso. Álvarez se dál chystá na zápas s Kazachem Gennadijem Golovkinem o mistrovské tituly organizací WBA, WBC a IBF ve střední váze. Loni v září skončil jejich souboj v Las Vegas kontroverzní remízou, odveta na stejném místě je naplánována na 5. května.

Álvarez se nyní přesune z Mexika do USA, kde bude pokračovat v tréninku a podrobí se dalším dopingovým kontrolám. "Mám ke sportu respekt a tohle mě překvapilo a naštvalo, protože se mi to ještě nikdy nestalo. Podstoupím všechny požadované další testy, které to objasní, a věřím, že pravda vyjde najevo," uvedl sedmadvacetiletý Mexičan, který utrpěl v 52 zápasech v profesionální kariéře jedinou porážku. V roce 2013 prohrál s americkou hvězdou Floydem Mayweatherem.

Clenbuterol se užívá k léčbě astmatu, ale může také pomáhat k růstu svalů a spalování tuků.