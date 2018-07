Další medaile. Kajakář Prskavec si v Augsburgu dojel pro stříbro

Kajakář Jiří Prskavec získal stříbro v Augsburgu a v sezoně Světového poháru vodních slalomářů vybojoval druhou medaili. Na vítězného Slovince Petera Kauzera, který si připsal rovněž dvousekundovou penalizaci za dotyk branky, ztratil 24 setin. Prskavec však chyboval až v poslední brance.

Před týdnem v Krakově dojel pětadvacetiletý majitel olympijského bronzu třetí. I tehdy byl Kauzer rychlejší stejně jako vítěz z her v Riu de Janeiro Brit Joseph Clarke. Ten dnes v Německu obsadil čtvrté místo ještě za domácím Hannesem Aignerem, i když předvedl čistou jízdu.

V každém letošním závodu si zatím rodák z Mělníka vždy o příčku polepšil a v hodnocení Světového poháru je za Clarkem druhý. Dělí je pět bodů. "Věřím, že se to bude ještě zlepšovat. Čtvrtý Světový pohár je v Tacenu, tak tam u něj doma Peter Kauzer dostane," řekl s úsměvem Prskavec.

Blízko k tomu měl i dnes, nebýt dotyku v samém závěru. "Mám to tady rád, jelo se mi dobře. Mrzí mě snad jen to, že jsem to zase na poslední brance šťouchnul a ztratil jsem tam ten rozhodující čas. Ale i tak si myslím, že jsem to jel dobře a jsem hodně spokojený," dodal Prskavec.

Zbývající tři čeští kajakáři Ondřej Tunka, Vít Přindiš a Luboš Hilgert ze semifinále nepostoupili. Úřadující vicemistr světa a obhájce celkového vítězství Přindiš chyběl v elitní desítce poprvé v sezoně.

"Cítil jsem se od začátku hrozně špatně. Moc jsem se nevyspal, měl jsem žaludeční potíže. Nejelo mi to, bohužel mi to dneska neklouzlo nikde," řekl Přindiš v rozhovoru pro Českou televizi. Se dvěma "šťouchy" skončil v semifinále až čtyřiadvacátý. Tunka si zapsal 17. místo, Hilgert osmnácté.

Ve finále tak dnes české barvy hájila už jen kanoistka Tereza Fišerová a s eskymáckým obratem obsadila deváté místo. Roli suverénní jedničky v divoké vodě potvrdila Australanka Jessica Foxová a do třetice si v pohárové sezoně připsala double, protože konkurenci drtí i mezi kajakářkami.

Dvacetiletá vicemistryně světa Fišerová do seriálu SP vstoupila stříbrem v Liptovském Mikuláši, kde nestačila jen na Foxovou. V Krakově před týdnem byla jedenáctá.