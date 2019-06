Další rána pro Ineos. Po Froomovi skončil v nemocnici i Thomas

Elitní cyklistickou stáj Ineos necelé tři týdny před vrcholem sezony Tour de France postihla další pohroma. Po Chrisi Froomeovi, jenž před týdnem při sjezdu narazil do zdi domu, zotavuje se z mnoha zlomenin a má po sezoně, v úterý skončil v nemocnici Geraint Thomas, loňský šampion "Staré dámy". Zatím není jasné, jak vážně je zraněný, ale po pádu ze závodu Kolem Švýcarska odstoupil.

Kapitán Ineosu Froome nebude moci závodit nejméně půl roku. Thomas měl být proto lídrem britského týmu na Tour de France, ale po dnešním pádu visí nad jeho startem otazník. "Byl donucen vzdát další etapy Kolem Švýcarska. Vypadal vyděšeně, ale po pádu mluvil s členy stáje a nyní je v nemocnici na vyšetření," uvedl Ineos na twitteru.

Froome měl těžkou nehodu před týdnem při projíždění trasy časovky závodu Critérium du Dauphiné. V rychlosti přes 50 km/h vrazil do domu a je po operaci zlomené stehenní kosti, kyčle a lokte. Má i polámaná žebra.

Třiatřicetiletý Thomas dnes upadl asi 30 km před cílem čtvrté etapy. Pro vítězství, již páté v sezoně, si dospurtoval Ital Elia Viviani. V hromadném finiši předčil Michaela Matthewse i Petera Sagana, který uhájil žlutý dres lídra. Oba čeští cyklisté Roman Kreuziger i Jan Hirt dojeli v hlavní skupině.

Tour de France začne 6. července v Bruselu. Thomas loni v Paříži navázal na týmového kolegu Froomea, jenž triumfoval na Tour čtyřikrát mezi lety 2013 a 2017.

Geraint Thomas taken to hospital after crash in final stage race before Tour de France https://t.co/ZYTwEdpwAc