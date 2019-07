De Gendt dotáhl svůj únik. Do žlutého se vrátí Alaphilippe

Po celém dni v úniku vyhrál belgický cyklista Thomas De Gendt osmou etapu Tour de France. Do čela závodu se vrátil po dvou dnech domácí Julian Alaphilippe, jenž dorazil po 200 kilometrech do St. Étienne na třetím místě a žlutý dres si užije během slavnostní neděle při výročí dobytí Bastily.

De Gendt neměl během úniku přes sedm horských prémiích nižších kategorií náskok na peloton více než pět minut. V závěru už jel sólovou jízdu, přesto ji dokázal dotáhnout do konce.

"Tři kopce a asi sedmdesát kilometrů před cílem jsem začal věřit, že by to mohlo vyjít," řekl belgický hrdina, jenž zajistil týmu Lotto Soudal první triumf na letošní Tour. Alaphilippe po boku krajana Thibauta Pinota přijel o šest sekund později. Jejich nástup nikdo nezachytil.

"Od rána jsem byl připravený na podobný útok a čekal na to celý den, protože jsem měl skvělé nohy," řekl Pinot, který se posunul v průběžném pořadí na třetí místo. "Byl to úžasný závěr a skvělý pocit přijet společně. Ukázali jsme, že můžeme spolupracovat, i když jezdíme za jiné týmy," dodal Alaphilippe. Oba si předtím ještě dospurtovali pro bonusové sekundy.

Hlavní skupina měla ztrátu dalších 20 vteřin a byl v ní i pětadvacátý Roman Kreuziger, kterému patří stejné umístění i celkově. Cílovou pásku protnul Kreuziger těsně za Italem Giuliem Cicconem, jenž vedl Tour dva dny po heroickém výkonu v horské etapě na Planinu krásných dívek. Dnes však o žlutý dres přišel.

Krušnou chvilku si prožil obhájce celkového prvenství Geraint Thomas. Asi 15 km před cílem zbrzdil Brita hromadný pád, nicméně z něj vyvázl bez následků a s pomocí týmu se brzy na konec pelotonu vrátil. Cílem nakonec projel v hlavním poli.

"Alaphilippe a Pinot zaútočili zrovna ve chvíli, kdy jsme měli problémy. To byl klíčový moment. Michael Woods spadl a vzal sebou Gianniho Moscona i mě. Kdybych nespadl, mohl jsem odjet s těma dvěma. To by pak bylo úplně o něčem jiném," zlobil se Thomas. Mnohem hůř dopadl vítěz Tour z roku 2014 Ital Vincenzo Nibali, který nabral čtyři a půl minuty ztráty.

Nedělní etapa je opět kopcovitá a v délce 170 km vede ze St. Étienne do Brioude. Alaphilippe, hvězda týmu Deceuninck-Quick Step a nejlepší cyklista této sezony, bude ve státní svátek hájit náskok 23 sekund před Cicconem.