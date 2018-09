Debutantka Kučerová postoupila, ostatní ženy ve dvouhře ME končí

Z kvarteta českých stolních tenistek uspěla v prvním kole dvouhry na mistrovství Evropy v Alicante jen Aneta Kučerová. Hned v prvním zápase vypadly česká jednička Hana Matelová a úspěšné kvalifikantky Dana Čechová a Karin Adámková.

Debutantka na ME Kučerová dosáhla největšího úspěchu kariéry díky vítězství 4:2 nad Švýcarkou Rachel Moretovou. "Los to byl hodně slušný, takže jsem si v hlavě říkala, že do toho musím dát opravdu všechno a budu bojovat o každý balon. Že prostě mám šanci postoupit. Mám radost, že se mi podařilo vyhrát. Je to jednoznačně můj největší úspěch v kariéře," uvedla Kučerová na webu ping-pong.cz.

Překvapením je vyřazení mistryně republiky Matelové, jež jako jediná z Češek nemusela do kvalifikace a na úvod podlehla 2:4 Rumunce Irině Ciobanuové 2:4. Zkušená Čechová prohrála 1:4 s Maďarkou Szandrou Pergelovou a Adámková nezískala ani set s naturalizovanou Němkou Han Ying.

Dál jdou Češky alespoň ve čtyřhře, Matelová s tradiční slovenskou parťačkou Barborou Balážovou a Čechová s nizozemskou partnerkou Britt Eerlandovou.

Ve večerním programu se v úvodním kole mužské dvouhry představí trio Lubomír Jančařík, Tomáš Tregler a Pavel Širuček.