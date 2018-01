Dočkáme se zápasu roku? Vémola vyzval na souboj Attilu Végha

Fanoušci MMA jsou v sedmém nebi. Český zápasník Karlos Vémola během podpisu smlouvy s promotérem XNF vyzval na souboj slovenského "golema" Atillu Végha. Tento duel by byl pro mnohé vrcholem celé naší zápasnické scény. K nejsledovanějšímu představení tohoto roku by mělo dojít v pražské O2 Areně.

Byla by to velká bomba. Nejlepší český versus nejúspěšnější slovenský bojovník v jedné kleci? Prostě derby se vším všudy, které chce každý vidět. Právě o bitvu těchto dvou gigantů stojí fanoušci MMA ze všeho nejvíce. A jak se zdá, jejich sen se možná brzy stane skutečností.

Téma boje se otevřelo při podpisu smlouvy mezi promotérskou organizací XNF a Karlosem Vémolou. Ti mezi sebou uzavřeli novou spolupráci, a to až do roku 2023. XNF pořádala již několik sledovaných akcí, novinky chystá i pro tento rok.

Jednou z nich by měl být i mač mezi bývalým českým zástupcem UFC a Slovákem Véghem, jehož dvaatřicetiletý "Terminátor" vyzval prostřednictvím videa, které natočil právě během "podpisové akce".

Jak tvrdí ve zveřejněném příspěvku, zálusk na pořádání duelu mezi těmi nejlepšími z nejlepších mělo více promotérů. Nakonec se však olomoucký rodák rozhodl pro XNF. "Je to fight, který českoslovenští fanoušci chtějí vidět," řekl k nové výzvě trojnásobný držitel titulu ve střední váze.

"Je to zápas, na který se budu muset nějak naladit, moc jsem ho nikdy nechtěl, protože poprvé v životě nastoupím proti člověku, kterého nerespektuji jenom jako fightera, ale i jako člověka. A je to Atilla Végh," pronesl Vémola.

"Atilla dobře ví, stejně jako já, že je to pro něj zápas, který nemůže vyhrát," hecovala svého protivníka česká legenda. Pokud dvaatřicetiletý vítěz slavného Bellatoru do zápasu půjde, bude to velká sláva.

Jako datum byl vybrán 28. červen letošního roku, hostitelem by poté měla být pražská O2 arena.