Dostál pojede na MS dvě disciplíny, stihne až čtyři závody za den

Kajakář Josef Dostál si na mistrovství světa znovu vyzkouší kombinaci singlu se čtyřkajakem. Zatímco před olympiádou v Riu jezdil z individuálních disciplín jen kilometr, tentokrát bude závodit i na pětistovce, takže ho čeká ještě nabitější program než dřív. V portugalském Montemor-O-Velho se navíc utká s domácím hrdinou Fernandem Pimentou.

Trojnásobný olympijský medailista do čtyřkajaku znovu usedl po mistrovství Evropy, po němž posádku opustili Daniel Havel a Jakub Špicar, kteří se chtěli koncentrovat jen na deblkajak. V přípravě Dostál pod vedením trenéra Karla Leštiny absolvoval osvědčené rozložení tréninků. "Co jsem si do toho sednul, jeli jsme časově jako před Riem a ty nejúspěšnější roky na K4 2014, 2015 a 2016," řekl Dostál ČTK a Právu před odletem do Portugalska.

Na mistrovství světa ho nejprve čekají individuální starty, pak usedne do čtyřkajaku. Minimálně na závody na singlu tak bude mít sil dostatek. "Jedině hrozí, že bych byl na začátku unavený na ten čtyřkajak. Sobota pro mě bude stěžejní, pojedu čtyři závody za den, budu se muset maximálně koncentrovat, v neděli už by to měla být v uvozovkách hračka," prohlásil. V sobotu dopoledne ho čeká semifinále a finále na olympijském kilometru, odpoledne pak rozjížďka a semifinále se čtyřkajakem.

Na kilometru se utká s domácím Pimentou, trojnásobným evropským šampionem na kilometru. "Můžu mu vrátit to, co mi udělal on v Račicích. Těším se na to," poznamenal Dostál, který za Pimentou loni na domácím MS skončil na kilometru třetí. Oba porazil Němec Tom Liebscher.

Portugalští organizátoři mají na Pimentovi postavenou propagaci šampionátu. Pojmenovali po něm maskota a udělali z něj hlavního hrdinu upoutávky. "Přišlo mi zvláštní, když upoutávky na mistrovství světa dělali podle Hry o trůny, kde seděl na kajakářském trůnu, přičemž on na olympijské trati zatím nevyhrál ani jeden závod na mistrovství světa. Ale je teď nejrychlejší Portugalec, tak je jasné, že na něj upínají veškerý marketing i ambice," poznamenal k tomu Dostál.

V přípravě si vedle tréninku dával větší pozor i na stravu, vynechal zejména sycené a slazené nápoje. Odměnou mu byla váha 112 kilogramů. "To je dobrý. To jsem měl naposledy před třemi čtyřmi lety, což je dlouho," pochvaloval si.

A doufá, že mu forma bude znovu gradovat na největší akci sezony. "Jezdilo se mi teď líp než celou sezonu. Dělali jsme všechno, co minulé roky, tak snad by se to mohlo povést," dodal pětadvacetiletý kajakář.

Na loňském MS vyhrál pětistovku a skončil třetí na kilometru. Z červnového ME má zlato z kratší tratě, závod na olympijském kilometru pokazil a skončil pátý.