Dostál věří, že bez pětistovky bude na kilometr víc nabuzený

Kajakář Josef Dostál věří, že bez pětistovky, kterou bude od příští sezony vynechávat, bude mít více motivace a odhodlání na kilometr. Na této olympijské trati dvakrát za sebou skončil na mistrovství světa třetí, což bylo pro světového šampiona na 1000 metrů z roku 2014 zklamáním.

Neolympijskou pětistovku na posledních dvou světových šampionátech vyhrál a těšil se na ni, ale jeho výkonnosti na kilometru to neprospělo. "Myslím, že bude lepší, když nebudu mít kilák tak trochu jako utrpení. Budu do toho muset jít bez respektu hezky drze jako mladej kluk a ne uvědoměle jako dospělej. Protože uvědomělí nevyhrávají," prohlásil na závěr šampionátu.

Ještě se vrátil k sobotnímu finále, které ze svého pohledu protaktizoval. "Asi chyběla trocha štěstí s dráhou a taktizováním. Myslím, že kdybych byl víc veprostřed, tak bych si Fernandu Pimenta držel víc a neujel mi o tolik, jak mi ujel. A možná bych seknul i toho Maxe Rendschmidta," přemítal.

Světový šampionát v Montemoru je pro něj posledním závodem sezony. Už se těšil na odpočinek. "Půjdu na ryby. Celý den budu chcípat hlady a budu si říkat, jak je to fajn a tolik to nebolí," plánoval, co si chce dopřát co nejdříve.

Pádlovat by měl začít zhruba za měsíc a tři týdny. "Musím si orazit, mám tam nějaké sponzorské akce, mediální, pak mě čeká i nějaká dovolená. Chtěl bych stihnout i nějaké lázně, tak ten program bude nabitý," řekl.

Loni si na dovolené na Havaji zlomil kůstku v dlani, což mu narušilo zimní přípravu. Do lodě tenkrát usedl s půlročním zpožděním. Příští rok, kdy už bude olympijská kvalifikace, se chce koncentrovat na olympijské disciplíny.

Na jaře vyhlásil, že chce z OH v Tokiu tři medaile, vedle singlu a čtyřkajaku také s deblkajakem. Zatím ale nemá jasno, jak přesně bude jeho program vypadat příští rok, kdy je MS zároveň hlavní olympijskou kvalifikací. "Uvidím, jestli si vyzkouším na jaře s někým debla, pak by průběh mohl být takový, že bych chvilku singla nezávodil a vyzkoušel si debla a čtyráka, co by mělo větší potenciál," uvažoval.

Současnému čtyřkajaku věřil. "To, co jsme předváděli při rozjetí, to bylo geniální, šlapalo to jedna báseň klobáseň. Do toho jsme se chtěli dostat ve finále, což se vůbec nepovedlo. Před čtyřmi lety jsme vyhráli mistrovství světa, teď jsme byli osmí, což je škoda. Ale nemyslím, že by to bylo naší výkonností, spíš nám to nesedlo," dodal Dostál.