Duel s Finy bude brát Kettunen jako každý jiný

Prestižní souboj se odehraje v semifinále florbalového mistrovství světa v Praze. Finové dnes splnili ve čtvrtfinále proti Němcům roli obrovských favoritů a utkají se v sobotu s českou reprezentací, kterou vede jejich krajan Petri Kettunen. Osmačtyřicetiletý trenér, jenž rodnou zemi dovedl před dvěma lety v Rize ke zlatým medailím, však vzájemný duel nebude brát nijak osobně.

"Je to soupeř, kterému musíme čelit a kterého musíme porazit, chceme-li do finále. S Finy jsme se v poslední době několikrát utkali, takže nás nečeká nic nového," řekl Kettunen v rozhovoru s novináři.

Přitakal mu i jeho asistent a krajan Akseli Ahtiainen. "Necítím nic mimořádného. Je to jeden zápas, semifinále a je jedno, kdo je soupeř. Finsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Dánsko... Kdokoliv," konstatoval Ahtiainen, který byl jako asistent rovněž u zlata z roku 2016.

"Viděli jsme se jen krátce v aréně, před utkáním si popřejeme hodně štěstí a po něm si poděkujeme za zápas. To je všechno," doplnil Kettunen. Už se naučil českou hymnu a zpívá ji s týmem před začátkem zápasů. Nic se nezmění ani v případě, že půjde o souboj s Finy. "Jsem v českém týmu, takže budu znovu zpívat jen českou hymnu. Finskou hymnu si můžu zpívat maximálně na pokoji," prohlásil finský kouč.

Bývalý útočník po minulém šampionátu nahradil na české lavičce Radima Cepka a od té doby musel strávit od Finů šest porážek ze šesti zápasů. Od jeho odchodu se přitom podle něj hra Seveřanů, kteří mají v kádru 14 šampionů z Rigy, změnila jen nepatrně. "Noví kouči přinesli určité změny, což je u sportu běžné, ale celkově vzato hrají stále stejně," uvedl Kettunen.

Za největší přednost Finů pokládá jejich zkušenost a vůbec neočekává, že by trojnásobní světoví šampioni domácí tým podcenili. "Kéž by k tomu tak přistoupili, ale jsou to profesionálové, kteří se s takovými situacemi umějí vyrovnat. Nemyslím si, že by nám poskytli takovou výhodu. Přeju si to, ale nevěřím tomu," podotkl Kettunen, který s Finy získal i stříbrné medaile v letech 2012 a 2014.

V Rize se radovalo finské trenérské duo z výhry nad českým týmem v semifinále 4:3 díky trefě Eemeliho Salina sedm sekund před koncem. "Čtyřicet minut byli Finové lepší než Češi, kteří pak byli lepší posledních dvacet minut. Rozhodl až Salinův gól těsně před koncem. Finové nebyli skvělí celý zápas, ale stačilo to na postup do finále. Snad to letos bude jiný příběh," přál si Kettunen.

V týmu s asistenty pracují na všech detailech. Při zápasech je na lavičce s Radkem Sikorou, zatímco Ahtiainen s Milanem Fridrichem spolupracují z hlediště. "Přípravu a tréninky vedou Sikora s Fridrichem, mají na starosti věci s míčkem. Milan Peterka trénuje gólmany," popsal Kettunen.

"Akseli je víc zodpovědný za věci bez míčku, já za útočnou činnost a trochu přesilovky. Sikora dělá během zápasu střídání, Akseli mi sluchátky předává informace z nadhledu, abych měl lepší obrázek o hře. Videopřípravu děláme všichni dohromady. Máme české skauty, kteří pro nás analyzují soupeře," doplnil.

Kettunena ohromil fakt, že se organizátorům povedlo pokořit divácký rekord v návštěvnosti, který dosud držel šampionát v Göteborgu z roku 2014. Tři hrací dny před koncem vyšplhal ve čtvrtek součet na 106.694 diváků. "Je úžasné, že se ho podařilo překonat, když ještě zbývají tři dny do konce. Tenhle rekord vydrží dlouho," řekl.

"Byl jsem tady na mistrovství před deseti lety, takže letošní atmosféra mě nepřekvapila. Češi umějí udělat skvělou kulisu na zápasech. Ve florbalovém světě jsou Češi nejlepší fanoušci. Je trochu překvapující, že se rekord povedlo překonat tak rychle, pravděpodobně to netrumfnou ani Helsinky 2020," dodal Kettunen.