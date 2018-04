Dušková hledala budoucího partnera do dvojice i na "seznamce"

Nadějný juniorský pár se rozešel. Budoucnost, která se vkládala do krasobruslařů Martina Bidaře a Anny Duškové v kategorii sportovních dvojic. Oba se po vzájemné dohodě rozešli v dobrém a každý se vydá svou cestou. Devatenáctiletý Bidař zamíří do zámoří, kde si bude hledat novou partnerku. Dušková zůstane i kvůli škole v Česku. Nového muže hledala přitom i na "krasobruslařské seznamce".

Je konec. Naděje do budoucích, která se vkládala do juniorů Martina Bidaře a Anny Duškové je pryč. Jejich nejlepší umístění je jedenácté místo na letošním mistrovství světa v Miláně. Lepší výsledek už nepřinesou. Oba se rozešli. Zatímco osmnáctiletá Dušková chce zůstat v Česku, o rok starší Bidař míří do Kanady. "Martin inicioval, že chce jít do zahraničí, ale já jsem chtěla zůstat v Česku ještě rok minimálně. S trenérkou jsme mu dávali čas na rozmyšlenou," řekla na tiskové konferenci Dušková.

Oba tak čeká nelehký úkol vybrat si do nadcházející sezóny nového partnera, což musí stihnout do podzimu, aby stihli alespoň mistrovství ČR, které by je následně posunulo na výraznější akce. "Budu dělat vše pro to, abych ji stihla. Uvidím, jak se vše bude vyvíjet," ujišťovala Dušková na tiskové konferenci, která má na rozdíl od Bidaře již vybraného budoucího kolegy. "Není to soutěž, kdo z nás najde partnera dříve, ale fakt je, že bych chtěl mít jasno zhruba stejně rychle jako Anička," dodal rychle vzápětí o rok starší Bidař.

Devatenáctiletý krasobruslař má v plánu oslovit cizinku, která by byla ochotná reprezentovat Česko. Dušková se poohlédla v tuzemsku po českých mužích. "Buď máte v povědomí o tom, že se nějaký pár rozpadl nebo oslovíte někoho, kdo dává dvojice dohromady," prozradila Dušková, jak hledala nového partnera.

K nalezení budoucího kolegy do páru využila osmnáctiletá juniorka i internet. "Jsou různé stránky, kde si člověk najde všechny krasobruslaře, kteří hledají partnerky. Následně zjistí, kolik jim je, kolik měří, váží, s kým bruslil a jaké má zkušenosti, plus i co skáče z skoky," popisovala možnosti výběru, které nabízejí "krasobruslařské seznamky". Ona se však na podobných stránkách nikde neregistrovala. "Jenom jsem se koukala, kdo z partnerů je volný," zdůrazňovala vzápětí.

Na věku budoucího partnera ji přitom nesešlo. Mohl být klidně mladší a závodit s ním opět v juniorské kategorii. "Pokud bude mít kvality, které vyžaduje kategorie pro muže ve sportovní dvojici, tak je mi jedno, jestli bude starší nebo mladší," vysvětlovala Dušková. Společně s trenérkou Horklovou už mají vybráno. Jméno však zatím tají a novináře s fanoušky chce překvapit. "Brzy oznámíme, kdo to bude," řekla tajemně Dušková.