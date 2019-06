Elitní cyklista se v Trnavě nepředstaví, Sagan přijede

Za účasti takřka kompletní české špičky i trojnásobného mistra světa Petera Sagana se v Trnavě uskutečně společné mistrovství České republiky a Slovenska v silniční cyklistice. Začne čtvrtečními časovkami, v sobotu a v neděli jsou na programu silniční závody. Netradičně až o týden později budou o všechny české medaile zápolit ženy.

Z velkých jmen by měl v Trnavě scházet pouze Roman Kreuziger, a to pouze kvůli intenzivní přípravě na slavnou Tour de France, kde bude letos patrně jediným Čechem. Vítězný double z loňska obhajuje Josef Černý, jenž hájil čest české cyklistiky spolu s Janem Hirtem na nedávném Giru d'Italia.

Černý před rokem nejprve v Karlových Varech porazil v časovce pětinásobného domácího šampiona ze souboje s chronometrem Jana Bártu a o tři dny později v Plzni získal první český titul v závodě s hromadným startem. Právě od Bárty se očekává ve čtvrteční časovce o délce 41 kilometrů snaha o návrat na trůn, kde byl naposledy v roce 2017. Dobrou formu potvrdil bronzem z časovky na Evropských hrách v Minsku.

Nejen v neděli, ale také už ve čtvrtek chce do bojů o medaile zasáhnout Zdeněk Štybar, domácí šampion ze silničního závodu z let 2014 a 2017. "Chystám se na to, že pojedu i časovku. Je to dobrý trénink, a když už tam člověk v dějišti mistráku jede, není až takový rozdíl tam být o tři dny déle," uvedl Štybar koncem května.

Velmi zajímavý návrat prožije jeho týmový parťák ze stáje Deceuninck-Quick Step Petr Vakoč, který v závodě s hromadným startem dosáhl na zlato v Žilině před čtyřmi lety. Loni v lednu ho ale srazilo při tréninku v Jihoafrické republice nákladní auto a Vakoč si musel projít dlouhou rekonvalescencí po těžkém zranění a následné operaci.

I když trať o celkové délce téměř 187 kilometrů nahrává o něco více sprinterům, má Vakoč vysoké ambice. "Moc rád bych uspěl a byl na bedně. Bylo by krásné se obléci zase do té trikolóry," zasnil se Vakoč.

"Podle propozic to bude skoro úplná rovina. Nejdřív dva lehce zvlněné okruhy a potom deset okruhů, které jsou vyloženě rovinaté s převýšením asi 20 metrů. Roli může hrát i vítr. Rádi bychom se Zdeňkem Štybarem vrátili mistrovský trikot do Quick Stepu. Trnavský okruh nám nejspíš nebude hrát do karet, ale rozhodně se o to pokusíme," řekl serveri idnes.cz Vakoč.

V jediném ženském závodě, jímž bude čtvrteční časovka žen a juniorek, se představí jen slovenské závodnice. Kvůli termínové kolizi s Evropskými hrami v Minsku se další boje o cenné kovy přesunuly na pozdější termín a závody se tak pojedou v rámci mistrovství republiky mládeže v Jeseníku až během příštího týdne.