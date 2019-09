Etapu plnou stoupání vyhrál Higuita. Roglič se přiblížil triumfu

Osmnáctou etapu Vuelty se čtyřmi stoupáními první kategorie vyhrál po sólovém úniku kolumbijský cyklista Sergio Higuita. Druhý po 177,5 km skončil v čele skupiny favoritů Slovinec Primož Roglič a v předposlední horské etapě 74. ročníku zvýšil své celkové vedení.

Dvaadvacetiletý Higuita se rozjel do sólového úniku zhruba 37 kilometrů před cílem a připsal si první profesionální vítězství v kariéře, a to hned na Grand Tour. "Už před začátkem jsem věděl, že takhle etapa by mi měla vyhovovat. Zůstal jsem jako poslední z brejku, protože jsem měl skvělé nohy. A i když jsem jel už nějakou dobu sám, nezastavil mě ani poslední kopec," pochvaloval si Higuita.

Patnáct sekund po něm přijela do cíle čtyřčlenná skupina favoritů, v níž ale chyběli průběžně druhý Nairo Quintana a čtvrtý Tadej Pogačar. Lídr Roglič díky tomu zvýšil náskok v čele až ke třem minutám a první triumf na jednom z tří největších etapových závodů má na dosah.

"Neudělal jsem žádnou chybu," uvedl Roglič s narážkou na středeční etapu, v níž nezachytil nástup vedoucí skupiny kolem Quintany. "Neřekl bych, že jsem stále silnější, spíš naopak, únavu cítím, ale to ostatní také. Budu nadále o tenhle červený trikot bojovat, ještě není konec. Nesmím si jen jako ve středu sám sobě stát v cestě," dodal devětadvacetiletý vrchař stáje Jumbo-Visma.

Třetí místo obsadil španělský mistr světa Alejandro Valverde a vrátil se na průběžné druhé místo před kolumbijského týmového kolegu z Movistaru Quintanu, jenž dojel o minutu později. Valverde na Rogliče nyní ztrácí 2:50 minuty, třetí Quintana 3:31 minuty.

Závěrečný horský test před nedělním dojezdem do Madridu čeká cyklisty v sobotu. Páteční etapa by měla patřit spurtérům, neboť na trase o délce 165,2 km z Ávily do Toleda nejsou žádná náročná stoupání.