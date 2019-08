Evenepoel má zlato z časovky. Triumf věnoval zesnulému krajanovi

Časovka: Muži (22,4 km): 1. Evenpoel (Belg.) 24:55, 2. Asgreen (Dán.) -19, 3. Affini (It.), 4. Küng (Švýc.) oba -21, 5. Dowsett (Brit.) -22, 6. Ganna (It.) -23, ...15. J. Bárta -1:15, 24. Schlegel (oba ČR) -2:09. Muži do 23 let (22,4 km): 1. Price-Pejtersen 25:53, 2. Bjerg (oba Dán.) -12, 3. Bissegger (Švýc.) -13, ...8. Otruba -43, 46. Rotter (oba ČR) -2:47. Ženy (22,4 km): 1. Van Dijková (Niz.) 28:08, 2. Kleinová (Něm.) -30, 3. Brandová (Niz.) -52, 4. Heineová (Nor.) -54, 5. Kiesenhoferová (Rak.) -1:03, 6. Krögerová (Něm.) -1:07, ...27. Korvasová -3:36, 29. Machačová (obě ČR) -4:27. Ženy do 23 let (22,4 km): 1. Ludwigová (Něm.) 29:21, 2. Novolodská (Rus.) -38, 3. Pirroneová (It.) -40, ...25. Hájková -3:10, 26. Bajgerová (obě ČR) -3:59.