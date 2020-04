Famózní vrchař změnil rozhodnutí, Tour de France pojede

Francouzský silniční profesionál Romain Bardet přehodnotil předsezonní plány a místo premiérové účasti na Giru d'Italia se vrátí na Tour de France. V jeho rozhodnutí sehrála roli opatření spojená s pandemií koronaviru, která zcela zbořila obvyklý závodní kalendář. Tour je v tuto chvíli po odložení o dva měsíce jediná z trojkoruny závodů Grand Tours, u níž je napevno daný náhradní termín.

Devětadvacetiletý Bardet na "Staré dámě" usiloval předchozích sedm let o celkový triumf, na který čeká Francie už od roku 1985, kdy ovládl celkové pořadí Bernard Hinault. Nejblíže byl závodník stáje AG2R La Mondiale před čtyřmi lety, kdy skončil čtvrtý. Také loni patřil vicemistr světa ze silničního závodu z Innsbrucku 2018 mezi hlavní favority, ale nakonec obsadil až patnácté místo.

Místo nápravy toužil zkusit kombinaci dvou zbývajících závodů z velké trojky Giro a Vueltu. Jeho zaměstnavatel ale po středečním oznámení nového termínu Tour rychle přispěchal s potvrzením, že pokud se opravdu pojede, Bardet nebude na nejslavnějším závodě světa chybět. I proto, že má nyní napevno stanovený cíl, k němuž může směřovat přípravu.

"Bylo skvělou zprávou, když člověk viděl, že lidé přemýšlejí o tom, co se stane po tomto krizovém období. I když nelze předpokládat, zda nenastanou ještě nějaké další potíže," řekl Bardet listu L'Équipe.

"Jakožto sportovec na vrcholové úrovni potřebujete mít cíle. Nebylo snadné krotit emoce při tréninku v těch posledních dnech - některá rána člověk opravdu nevěděl, proč by měl jít na kolo. Samozřejmě to není ten největší problém ve společnosti v současné době, ale pro nás je vzrušující, že bylo datum pro Tour stanovené a můžeme si tak věci alespoň nějak plánovat," dodal Bardet.

Je zřejmé, že roli sehrála i nejistota, kdy a za jakých okolností se Giro a Vuelta pojedou, neboť na rozdíl od Tour prozatím tyto velké závody stanovené náhradní termíny nemají. A to i přesto, že Giro je jinak prvním z Grand Tours v sezoně.

"Zůstane to u toho, že se pojedou jako vždy po dobu tří týdnů? Mám o tom pochybnosti v obou případech, neboť si myslím, že během tří měsíců nebude dostatek prostoru na tři Grand Tours. Týmy budou muset udělat rozhodnutí. Jak to tak vypadá, tak Tour dostala prioritu, aby zachránila sezonu. A já nechtěl prosedět září doma a strávit to čekáním. Chci závodit, i když je zřejmé, že tahle sezona bude zcela mimořádná," prohlásil Bardet.

Mimořádný bude podle jeho odhadu i 107. ročník Tour. "Vzhledem k zájmu se závodu zúčastnit budou na Tour bez nejmenších pochyb všichni špičkoví lídři, nejlepších třicet čtyřicet závodníků světového žebříčku. Bude to pulzující závod. Bude díky tomu i otevřenější z pohledu výsledku? To nevím, nemám křišťálovou kouli. Ale půjde mimo jiné o nejlepší možnou přípravu na mistrovství světa," konstatoval Bardet.