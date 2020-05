Famózní výkon, Buchmannův rekord ale nebyl uznán

Německý cyklista Emanuel Buchmann zvládl na kole nastoupat 8848 výškových metrů za sedm hodin a 28 minut, za nový rekord v Everestingu však jeho výkon uznán být nemůže. Čtvrtý muž loňské Tour de France totiž nejel celou dobu po stejné trase, čímž porušil pravidla výzvy.

Buchmann absolvoval Everesting v pátek v rakouském Ötztalu. Poprvé však vyjel na horu z druhé strany, než po které pak ujel většinu ze 162 km. Rekordmanem Everestingu tak zůstává americký biker Keegan Swenson s časem sedm hodin a 40 minut.

Regulérní Everesting zvládl Buchmann za sedm hodin a 51 minut. "Byla to jedna z nejtěžších věcí, co jsem kdy podstoupil. Nečekal jsem, že to bude na konci tolik bolet. Posledních 1000 výškových metrů bylo brutálních," řekl sedmadvacetiletý jezdec týmu Bora-hansgrohe.

Jeho cílem bylo vybrat pro německou nadaci pomáhající dětem přes 88.000 eur (2,4 milionu korun) - 10 eur za každý výškový metr. O víkendu bylo na kontě téměř 17.000 eur.