Favorité nezaváhali. Anglie, Itálie i Irsko s přehledem vyhráli

Irští ragbisté vstoupili do mistrovství světa v Japonsku suverénním vítězstvím 27:3 nad Skotskem. Aktuálně druhý tým světového žebříčku položil v duelu skupiny A čtyři pětky, získal do tabulky bonusový bod a stvrdil medailové ambice na šampionátu. Roli favorita potvrdili i Angličané coby třetí tým světového pořadí a Tongu porazili ještě o něco přesvědčivěji 35:3.

Irsko, které se zatím na MS nikdy na stupně vítězů nedostalo, vstoupilo do zápasu zostra a po čtvrthodině vedlo 12:0. Hráči Skotska pak dokázali skórovat z trestného kopu, to ale bylo z jejich strany vše. Irové ještě do poločasu položili třetí pětku, vypracovali si pohodlný náskok 19:3 a ve druhé půli nedali soupeři šanci na zvrat.

Mistři světa z roku 2003 Angličané také položili čtyři pětky, z toho dvakrát dostal míč do koncové zóny rodák ze Samoy Manu Tuilagi, a převahu favorita umocnil kopáč Owen Farrell. Autor 15 bodů proměnil tři kopy po pětce a přidal další tři trefy z trestných kopů. Po tom prvním ještě soupeř z Oceánie vyrovnal na 3:3, ale pak už bodovali jenom Evropané.

Nezaváhali ani hráči Itálie, kteří po pomalejším začátku zvítězili nad Namibií 47:22. První pětku v zápase hraném v dešti položil africký výběr, ale jeho šance na premiérové vítězství při šesté účasti na MS postupně uhasly.

Italové už do poločasu výsledek otočili, přestávku orámovali třemi položenými pětkami a celkem do soupeřova brankoviště pronikli šestkrát. Zaznamenali také jednu trestnou pětku. Nejlepším hráčem byl s 11 body Tommaso Allan, který vedle jednoho položení proměnil také tři kopy po pětce.