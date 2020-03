Finále na Vánoce? Kluby ani tak nechtějí škrtat v rozpisu

Sezona severoamerické Major League Baseball se kvůli pandemii koronaviru nejspíš notně protáhne a mohla by skončit až v prosinci. Majitelé klubů se v pátek dohodli s hráčskou unií, že se budou snažit odehrát všechny plánované zápasy.

Podle agentury AP to v současné době znamená, že finálová série bude zřejmě mnohem blíž k Vánocům než k tradičnímu říjnovému Halloweenu. Loni získali baseballisté Washingtonu Nationals titul 30. října.

Letos měl nový ligový ročník začít 26. března. Kvůli omezení shromažďování a vyhlášení karantény v některých státech se však soutěž rozjede nejdříve v polovině května, možná zpočátku bez diváků. V USA už počet nakažených překročil 100 tisíc, což je nejhorší bilance na světě.

"Budeme hrát tak dlouho, jak to bude možné. A samozřejmě jak nám to dovolí počasí," řekl předseda hráčské unie Tony Clark. Každý tým by měl v základní části odehrát 162 zápasů, do play-off postoupí deset celků.