Fišerová se o vyřazení dozvěděla v loděnici. Byl to šok, řekla

Kanoistka Tereza Fišerová byla v šoku, když se v loděnici dozvěděla, že po španělském protestu přišla na domácím mistrovství Evropy ve vodním slalomu o finále. Podle pravidel už česká výprava nemohla s tímto verdiktem nic dělat. Obhájkyni stříbra krok španělské výpravy překvapil. Průjezd branky, za který dostala dodatečně padesátisekundovou penalizaci, byl podle ní sporný, z jejího pohledu se dal posoudit jakkoliv.

V Troji se přitom už s vidinou jisté účasti ve finále šla vypádlovat a převléknout, když viděla, jak její trenér Lukáš Kubričan někam odběhl. "Ptala jsem se, co se děje, on říkal, že zatím nic a mám se jít převlíknout," vyprávěla novinářům. Pak se dozvěděla, že protest Španělů byl úspěšný a nebyla šance to zvrátit. Španělská soupeřka se díky tomu dostala do finále. "Řekla bych, že to zkusili, jestli to vyjde, nebo ne, což si myslím, že by se nemělo dělat," komentovala to dvacetiletá kanoistka.

Sporného průjezdu dvacáté branky si nicméně byla vědoma. "Z toho videa by se dalo udělat cokoliv. Záleží, jaký rozhodčí tam bude a jak to posoudí. Druhá věc je, že podle mě to nejlíp vidí rozhodčí z mostíku, který tam kvůli tomu je, a ten mi dal (jenom) ťuka," doplnila.

Po loňských stříbrech při vstupu do seniorské kategorie tak zažila první neúspěch na velké akci. "V našem sportu je to složité, voda je dost proměnlivá, někoho to zanese víc, jiného míň a musíte se s tím vypořádat. Vloni to byl rok, kdy jsem nastupovala, nikdo ode mě nic nečekal, já si jezdila to svoje. Tady jsem to chtěla taky předvést, na semifinále to byla dobrá jízda, ale nevyšlo to," dodala Fišerová.