Fleretistu Choupenitche dělily od obhajoby bronzu čtyři zásahy

Čtyři úspěšné zásahy dělily šermíře Alexandera Choupenitche od dalšího evropského cenného kovu. Na mistrovství Evropy v Düsseldorfu dnes vedl v soutěži fleretistů ve čtvrtfinále nad Francouzem Enzem Lefortem 11:9, ale prohrál 11:15 a obsadil šesté místo.

"Být šestý v Evropě je parádní, je to super výsledek," řekl ČTK Choupenitch. "Ale rozhodně jsem měl na medaili. Nepovedlo se, budu makat dál a věřím, že se to podaří na mistrovství světa," řekl směrem k červencovému šampionátu v Budapešti.

Pětadvacetiletý Choupenitch loni slavil bronz na ME v Novém Sadu a mezi jednotlivci získal první českou medaili po 27 letech. Nyní v Düsseldorfu zvládl jistě boje ve skupině, kterou se čtyřmi výhrami z pěti soubojů ovládl.

V prvním kole eliminace si poradil s Eoinem Gronningsaterem z Irska 15:8 a poté těsně o bod překonal Gruzínce Lašu Galuašviliho, s kterým ve skupině prohrál. "Byl nepříjemný, ale naštěstí jsem ho porazil," oddechl si. I v osmifinále potvrdil roli favorita a zvítězil 15:8 nad Nizozemcem Danielem Giaconem.

Ve čtvrtfinálovém boji o jistotu medaile prohrával s Lefortem 2:4 a 5:7. "Dobře nastoupil, ale pak jsem našel klíč, jak na něj," řekl Choupenitch. Srovnal na 8:8, pak ale přišel z jeho pohledu první sporný výrok. "To mě nakoplo," dodal. Otočil z 8:9 na 11:9 a blížil se postupu. V tu chvíli mu chyběly čtyři zásahy na stupně vítězů.

Z planše ale odešel smutný, protože další zásah už nepřidal. A navíc hodně rozladěný. "Přišla další dvě pro mě nepochopitelná rozhodnutí a musel bych být extrémně nad věcí, abych se nenechal rozhodit. Bohužel jsem se nechal, ale to je prostě náš sport. Byl to vyrovnaný zápas, minimálně jsem nebyl horší," řekl a ocenil soupeře: "Poslední dva zásahy udělal výborně, to zas klobouk dolů."