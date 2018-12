Florbalisté jako ostatní v týmových sportech, zradila je střelba

Chtěli medaili, ale zase vyšli s prázdnou. Florbalisté strašně moc toužili po úspěchu na domácím mistrovství světa, nicméně zbylo na ně "pouze" čtvrté místo. Téměř všechny ostatní kolektivní sporty by přitom tohle umístění braly, oni ale ne. Zase jim chyběl udělat poslední krok, přitom stačilo tak málo - zlepšit efektivitu střelby.

Jako by se jednalo o celonárodní nemoc, která postihne celý český sport. Fotbalisté, hokejisté, házenkářky a koneckonců i florbalisté. Co je vše spojuje? V klíčových momentech nedokáží proměnit jakoukoliv větší šanci a z následné protiakce inkasují. Těžko poté dohání manko soupeře a nakonec prohrají.

Stále to samé dokola. Hokejisté, když přejdou na mistrovství světa přes čtvrtfinále, tak v následných bojích o medaile nejsou schopni dát gól. Házenkářky na probíhajícím evropském šampionátu svedly vyrovnané bitvy s Rumunskem či Německem, ale stejně prohrály. Florbalisté rovněž. V semifinále proti Finům a následně v boji proti Švýcarům hráli vyrovnanou partii, ale kvůli vlastní koncovce skončili bez medaile.

Nadějných deset minut a gól dal soupeř. Tak by se daly shrnout oba závěrečné duely českých florbalistů na mistrovství světa v Praze. Místo vedoucího gólu přichází ztráta, která se v dalším průběhu těžko smazává. Češi se na vstřelenou branku nadřou, zatímco jejich soupeři využijí hned první vážnější akci v zápase. "Zapomněli jsme na zakončení, na střelbu. Děláme hodně věcí okolo, jsme jezdiči, odmakáme to, ale sport je o gólech a to je náš největší problém," přiznal po prohraném zápase o bronz útočník Jiří Curney, který je jinak nejlepším střelcem v historii tuzemské nejvyšší soutěže.

Dlouhodobé téma

Obrovskou šanci v zápase o bronz například nedal i takový střelec, jako je Patrik Dóža. V semifinále zase trefil obránce Martin Pražan tyč, jenž by se jinak v lize trefil. Češi přitom Švýcary mačkali, častěji hráli na polovině soupeře, přestříleli ho 28:15 a výsledek? - 2:4! Bronz si popáté ze sedmi vzájemných soubojů věšeli na krk švýcarští florbalisté.

Zkrátka si Češi nemůžou dovolit proti silným soupeřům takový luxus, že zahodí čtyři gólové příležitosti z pěti, jako proti ostatním. Z tohohle pohledu je Finové, ne Švýcaři na letošním šampionátu vyškolili. "Tohle je dlouhodobé téma a brání nám uhrát větší výsledky," konstatoval smutně Dóža. "Jedná se o největší rozdíl, který vidím už delší dobu. A týká se celého českého sportu," přidal se k němu Curney.

Přitom nadějná budoucnost tady je. Čeští florbalisté před porážkou v souboji o bronz Švýcary třikrát porazili. Jenomže oproti zápasu ve skupině je soupeř zase v něčem předčil, tentokrát v chytrosti, což připustil po turnaji i kapitán Matěj Jendrišák. "Mistrovství se mění a vždycky jsme v některé věci pozadu. Letos jsme byli výborně fyzicky připravení, ale nebyli jsme tak schopni hrát kombinačně jako v předchozích letech," uzavřel lídr české florbalové reprezentace.