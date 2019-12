Florbalistka Bočanová chce k jubileu přidat druhou medaili.

Po kapitánce Elišce Krupnové a brankáře Janě Christianové si v neděli připíše jubilejní stý start v české reprezentaci během mistrovství světa florbalistek v Neuchatelu i útočnice Adéla Bočanová. Pětadvacetileté hráčce FbŠ Bohemians to vyjde na den, kdy se budou na závěr turnaje rozdělovat cenné kovy, a Bočanová touží si jeden z nich přidat do sbírky k bronzu z roku 2011 ze St. Gallenu.

Dnešní semifinále se Švýcarskem (17:45) ukáže, které medaili se Češky přiblíží. Dosud v historii získaly jen jedinou. "Myslím, že vysněný scénář máme v hlavě všichni. Švýcarky si na nás věří, ale za poslední dva roky jsme je několikrát porazily a i teď si věříme. Jejich domácí publikum může být výhoda i pro nás," řekla Bočanová, která se v neděli zařadí k Denise Billé (121 zápasů), Haně Koníčkové (116), Tereze Urbánkové (114), Krupnové (102) a Christianové (100).

Před osmi lety měla nástup na mezinárodní scénu velkolepý. V 17 letech si přispala na šampionátu v šesti zápasech deset bodů za šest branek a čtyři asistence. Navíc nastupovala vedle své o devět let starší sestry Kamily.

"Byla jsem benjamínek, nebyl na mě žádný tlak, o to to bylo jednodušší. Člověk hrál, dařilo se mi a vzpomínky byly okořeněné medailí. To člověka žene i dál, že jednou okusil, jaké to je, a chtěl by to zažít znova," prohlásila Bočanová, která od té doby na žádném světovém šampionátu nechyběla.

Po gólovém půstu z minulých třech turnajů se radovala z další branky až letos v Neuchatelu. "Jsem ráda. Asi jsou mi souzené šampionáty ve Švýcarsku. Na minulých byla moje role v týmu jiná. Na domácím mistrovství světa jsem hodně přihrávala, poslední dva šampionáty jsem se moc nedostala na hřiště, tam je těžké pro náhradníka naskakovat do zápasů a střílet góly," podotkla Bočanová.

Tradičně jí i v Neuchatelu fandí v hledišti rodiče. "Jsou tady od prvního dne. Volné dny tráví výlety, byli třeba v Lausanne v olympijském muzeu. Mají týdenní dovolenou spojenou s fanděním," uvedla Bočanová, která musela zařídit péči o svého patnáctiletého kocoura. "Zůstal doma a brácha ho chodí ráno a večer krmit, tak snad nestrádá."

Florbalu se věnuje Bočanová každý pracovní den od rána do večera. V klubu totiž pracuje i jako sekretářka. "Obnáší to komunikaci s Českým florbalem, hlášení hal, pronájmu a různé projekty. Je to různorodé, nikdy, když jdu z práce, si nemůžu říct, že je hotovo. Klub běží a s tím běží i práce," popsala Bočanová.

"Občas toho je hodně. Ale je to výhoda i teď, že jsme tušili, že nominace vyjde, zaměstnavatel to věděl, tak jsem byla v klidu, že volno dostanu, i když klub jede dál a moje činnosti se musely rozdělit mezi ostatní. Jsem jim za to vděčná, že to zvládají," prohlásila.

Věrná zůstává celou kariéru barvám Bohemians a žádné zahraniční angažmá ji nezlákalo. "Pár nabídek bylo v průběhu těch let, ale já byla vždycky spokojená. Nějak mi i sedí ta role vůdce týmu. Jsem spokojená herně i pracovně," dodala Bočanová.