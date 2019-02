Florbalová parádička, Češky předvedly gólovou smršť

České florbalistky deklasovaly v Gdaňsku v kvalifikaci prosincového mistrovství světa Itálii 34:1 a dosáhly na svou druhý nejvyšší výhru v historii. Už s definitivní jistotou účasti na šampionátu se utkají v neděli od 17:00 v závěrečném utkání ve 3. evropské skupině s Polskem.

Češky překonaly páteční vítězství nad Belgií 26:0 a jejich rekordem zůstává výhra 45:2 proti Ukrajině z roku 2017 z kvalifikace v Madridu. Šesti brankami a osmi body se na kanonádě podílela Denisa Ratajová.

Osm bodů za čtyři góly a stejný počet asistencí zaznamenaly shodně Eliška Krupnová a Tereza Urbánková, které v reprezentaci pokořily jako první v historii hranici 100 bodů. Obě mají nyní na kontě 101 bodů; Krupnová má z 92. zápasů bilanci 64+37, Urbánková ze 103 duelů 60+41.

Itálie, která před dvěma roky skončila v kvalifikaci celkově dvaadvacátá, nedokázala s týmem kouče Saschy Rhynera od začátku držet krok. Už v úvodním dějství nastřílely Češky 12 branek a Ratajová zaznamenala hattrick. Dvouciferný počet gólů nasázely favoritky i v dalších dvou třetinách.

"Právě v těchto zápasech je pro nás důležité vytvářet si šance a hodně se pohybovat. Ale vždycky nastane nějaká pasáž, kde se nám to nedaří a musíme se nutit, na což nás takové zápasy můžou dobře připravit," řekla Ratajová webu Českého florbalu.

I s Polskem budou Češky jasnými favoritkami a budou chtít roli bez potíží potvrdit. "Podle mě to bude náročný zápas. Musíme si hlavně držet balanc při presinku, protože Polky by nás za to samozřejmě mohly potrestat více než dosavadní soupeři," řekla Ratajová.

"Ale já věřím, že to zvládneme a nebude se opakovat to, co se stalo v Tampere," připomněla Ratajová čtvrtfinále mistrovství světa 2015, kde Polky držely do 35. minuty těsný stav 2:3, ale nakonec prohrály 2:8.