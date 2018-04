Florbaloví junioři procestují majlant, vzdálenostně zdolali cestu na Havanu

Florbalová sezona oficiálně skončila a kluby mají volno až do letní přípravy a přátelských turnajů. Tento čas by ale většina z nich měla začít shánět peníze na další ročník. Cestování se totiž hodně prodraží. Zvláště, pokud jste z Ostravy a hrajete nejvyšší juniorskou soutěž. Podle specializované florbalové stránky totiž můžete najezdit až 8500 kilometrů.

Juniorská liga prošla před právě skončeným ročníkem velkými změnami. Základní část se rozdělila na dvě poloviny. V první části hrály elitní týmy i s těmi slabšími, aby mohly i tyto týmy nasbírat zkušenosti a následně se liga rozdělila na dvě výkonnostní skupiny. Nutno podotknout, že v první části byly k vidění velmi netradiční výsledky, jako třeba 20:4 v zápase Tatranu s Libercem.

Následně už hrály týmy systémem klasické základní části a následovalo play-off. Ale i zde proběhla drobná úprava. Florbal se inspiroval u juda a ve vyřazovacích bojích měl i tým, který svou sérii prohrál, nadále šanci na bronzovou medaili. Tu mohl získat v opravném pavouku. A do této pozice se dostali i junioři týmu FBC Ostrava.

V základní části odehrál ostravský tým 20 zápasů a cestoval do měst jako je Ústí nad Labem, nebo Liberec a hned čtyřikrát musel navštívit i hlavní město. Už v základní části tedy najezdili pár tisíc kilometrů.

První dvě série play-off byly k Ostravanům vzdálenostně mírné. Čekalo je derby s Vítkovicemi a poté Brno. Ve čtvrtfinále ale nestačili na Střešovický Tatran a čekalo je opět čtvrtfinále, tentokrát opravného pavouku. V této novince narazili Ostravané na Plzeň, Pardubice, pražský Chodov a ve finále o bronz opět na Tatran. Ani tuto sérii ale nezvládli a skončili na čtvrté pozici.

Zamrzí to o to víc, když si sečtete najezděné kilometry. Facebooková stránka Český Florbalový Bizár Ultimátně si dala tu práci, všechny cesty sečetla a došla k číslu blížícímu se 8500 kilometrů. To je zhruba stejná vzdálenost, jako z Ostravy na Havanu.

FBC Ostrava má naštěstí svůj klubový autobus, ale kdyby se jezdilo s podprůměrnou sazbou 20 Kč/km, přišlo by to klub na 170 000 korun. A to už je na amatérský sport, jakým florbal stále je, pořádná částka. Zvláště, když se jedná o juniorskou kategorii.