Florbalový brankář Kafka uzavřel svoji bohatou kariéru.

Florbalový brankář Tomáš Kafka z Tatranu Střešovice ukončil v 39 letech kariéru. Účastník devíti mistrovství světa, který odchytal v nejvyšší soutěži za 23 sezon celkem 520 zápasů, se po dlouhém zvažování rozhodl věnovat rodině a práci.

"Šlo o náročnost jiných rolí. Jedna věc je rodina, mám dvě děti, a právě ta tu moji tréninkovou zátěž hodně vnímá. Druhá věc je, že i má role v práci se za posledních několik let dost posílila, takže i pro mě to je náročnější," uvedl Kafka v tiskové zprávě Tatranu Střešovice.

"Navíc jsem vnímal, že má výkonnost pomalu klesala, a řekl bych, že můj konkurent Michal Rebro byl letos lepší. Takže jsem si řekl, že v kombinaci těchto věcí bude adekvátní ukončit kariéru," doplnil Kafka. Rozhodování pro něj ale nebylo snadné. "První dny po rozhodnutí byly těžké, skoro jsem nespal. Teď už je to v klidu. Za pár měsíců mi bude čtyřicet, tak už je na čase se věnovat ženě a rodině."

Kafka pracuje jako partner oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti Ernst & Young. Skloubit to s florbalem, který sportovce neživí, je podle něj náročné. "Kdybych nepracoval a věnoval padesát hodin týdně pouze florbalu, přípravě a regeneraci nebo měl časový fond navíc k dispozici, tak by se mi nejspíš podařilo sportovní kariéru protáhnout jako třeba Dominiku Haškovi do pětačtyřiceti," uvedl Kafka.

Na kontě má 13 mistrovských titulů a chytal i za FbŠ Bohemians a švédský Balrog. V české reprezentaci má na kontě 116 zápasů a ve sbírce z MS stříbro z roku 2002 a bronzy z let 2010 a 2014. "Když se podívám zpátky, není kromě zlata z mistrovství světa nic, co by mi chybělo. Můžu být spokojený s tím, jak jsem se svým působením ve florbale naložil," prohlásil.

V Tatranu už byl viceprezidentem klubu a na trenérské angažmá se zatím nechystá. "Nic takového na stole není, ale do budoucna se tomu nebráním," řekl. Nechal si tak otevřená vrátka, aby mohl učinit podobný krok jako například útočník Milan Fridrich, který nyní nově vede jako kouč A-tým Tatranu a je i asistentem finského trenéra české reprezentace Petriho Kettunena.